Xiaomi Mi Mix 4, Gizemli Bir İşlemciyle Geekbench'te Görüldü

Xiaomi'nin birkaç ay öncesine kadar haberlerimize konu olan ancak sonradan yeni bir bilgi alamadığımız telefonu Mi Mix 4, Geekbench testlerinde gün yüzüne çıktı. Telefonun ortaya çıkan Geekbench sonuçları, Mi Mix 4'ün performansından çok bu telefonun donanım özelliklerini tartışmaya açıyor.

Akıllı telefon sektörünün popüler isimlerinden bir tanesi olan Xiaomi, üzerinde çalıştığı akıllı telefon modelleriyle sık sık haberlerimize konu oluyor. Şirket bu bağlamda birkaç ay önceye kadar "Mi Mix 4" modeli ile ilgili konuşuluyordu. Ancak bu telefon bir anda unutuldu ve hakkında yeni bilgiler gelmemeye başladı. Ancak bugün, Xiaomi'nin Mi Mix 4 modeli, Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

Xiaomi Mi Mix 4'ün Geekbench testi, yaklaşmakta olduğu düşünülen telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Bu özellikler arasında işletim sistemi, telefonun işlemcisi ve RAM kapasitesi gibi hususlar bulunuyor. Geekbench testinde yer alan veriler ise Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikle de işlemci ile ilgili olarak tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Xiaomi Mi Mix 4'ün Geekbench sonuçlarına yakından bakalım.

Xiaomi Mi Mix 4'ün Geekbench sonuçları

Xiaomi Mi Mix 4'ün Geekbench testleri, bu akıllı telefonun tek çekirdekli işlemci testlerinde 922, çok çekirdekli işlemci testlerinde ise 3.320 puan aldığını ve bu akıllı telefonun performans açısından beklenenden fazlasını sunacağını ortaya koyuyor. Ancak Xiaomi Mi Mix 4'ün Geekbench testlerinde yer alan bazı özellikler, bu telefonla ilgili olarak kafaları karıştırıyor.

Mi Mix 4'ün Geekbench testleri, bu telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olacağını ve 12 GB RAM kapasitesi ile geleceğini ortaya koyuyor. Ancak işlemci bölümüne baktığımızda ise Mi Mix 4'ün Snapdragon 865+ isimli bir işlemciden güç alacağını görüyoruz. Bu, son derece ilginç bir detay çünkü sektör henüz böyle bir işlemciyle tanışmış değil.

Qualcomm, Snapdragon 865'in tanıtımları sırasında bu işlemcinin daha da gelişmiş olan "+" modeline değinmedi. Hatta birkaç gün önce bu konuya değinen Meizu yetkilileri, Snapdragon 865+ isimli bir işlemcinin olmayacağını net bir dille açıkladı.

Eğer Xiaomi, Snapdragon 865'e hız aşırtma işlemi yapmadıysa bu işlemci ne olabilir? İşte bu sorunun en olası cevabı Snapdragon 875 gibi görünüyor. Yani 2021 model amiral gemisi telefonlara güç verecek olan işlemci. Bu makul yaklaşım, Xiaomi Mi Mix 4'ün 2020'nin son çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini ortaya koyuyor.