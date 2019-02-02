Xiaomi Mi Play'in Kaynak Kodları Yayınlandı

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru satışa sunulan Mi Play'in çekirdek kaynak kodları, cihazın GitHub sayfasında yayınlandı.

Geçtiğimiz yılın son günlerine doğru Xiaomi, Çin’de Mi Play adını verdiği akıllı telefonunu satışa sundu. Telefonun, satışa sunulmadan önce çeşitli tanıtımları yapılmış ve şirketin ilk su damlası çentiğine sahip telefonu olarak oldukça ilgi çekmişti. Cihaz, MediaTek P35 yonga sistemi, 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve 12MP + 2MP değerindeki çift arka kamerayla gelmişti. Telefon donanımı ve tasarımıyla, şirketin alt markası olan Redmi safında yer aldı.

Şirketin, çekirdek kaynak kodlarını yayınlama politikası biraz ‘garip’. Firma, genel olarak ürün yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde kaynak kodları yayınlama vaadinde bulunuyor ancak, geçtiğimiz sene sunulan Mi Pad 4’ün kaynak kodları hâlâ yayınlanmış değil. Belki de Mi Pad 4’e özel bir durumdur çünkü Mi Play’in çekirdek kaynak kodları cihazın GitHub sayfasında yayınlandı.

Xiaomi Mi Play’in kaynak kodlarına erişmek isteyen geliştiriciler, sayfaya buradan ulaşabilir.