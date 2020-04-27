Xiaomi, bugün düzenleyeceği bir etkinlikte yeni arayüzü MIUI 12'nin yanı sıra Mi 10 Youth Edition 5G'nin (Mi 10 Lite) duyurusunu yapacak. Etkinliğe saatler kala yeni bir açıklama yapan şirket, MIUI 12 güncellemesini alacak olan 30'dan fazla modelini açıkladı.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, bugün önemli bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında "Mi 10 Youth Edition 5G" (Mi 10 Lite) isimli bir yeni telefon ile birlikte yeni mobil arayüzü MIUI 12'yi duyuracak. Xiaomi, şu sıralar MIUI 12'nin beta sürümünü test etmek isteyen tüketicilerin kaydını da alıyor.

Xiaomi, etkinliğin öncesinde MIUI 12 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, Xiaomi ve Redmi'nin MIUI 12 güncellemesi alacak telefonları bildirildi. Buna göre Xiaomi, ilerleyen dönemlerde 30'dan fazla modeline MIUI 12 arayüzünü sunacak. Peki hangi cihazlar MIUI 12 güncellemesi alacak? Dilerseniz hemen bu sorunun yanıtına bakalım.

MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8, Mi 6, Mi 6X, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Custom Edition, Mi MIX 3, Mi MIX 2s, Mi MIX 2, Mi Note 3 ve Mi Max 3 modelleri MIUI 12 güncellemesini alacak. Ayrıca Xiaomi'nin bugün duyuracağı Mi 10 Youth Edition 5G de MIUI 12 güncellemesini alacak.

Bazı Redmi telefonlar da MIUI 12 güncellemesi alacak

Xiaomi, sadece kendi markası altındaki akıllı telefonlara MIUI 12 güncellemesi sunmayacak.Öyle ki Redmi markalı bazı akıllı telefonlar da MIUI 12 güncellemesi alacaklar. Yapılan açıklamalara göre K30 Pro, K30 5G, K30 4G, K20 Pro Premium Edition, K20 Pro, K20, Note 8 Pro, Note 7 Pro, Note 7 ve Note 5 modelleri MIUI 12'nin yenilikleri ile tanışma imkanı yakalayabilecekler.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalar, şirketin MIUI 12 alacak tüm modellerini kapsamıyor. Örneğin; Xiaomi Mi 10 Lite (Avrupa), POCO X2, POCO F1, Redmi Note 6 Pro, Mi A3, Mi A2 ve Mi A1 gibi bazı modelleri yukarıdaki listede yer almıyor. Bunun nedeni ise Xiaomi'nin yaptığı MIUI 12 açıklamasının sadece Çin pazarındaki cihazları içeriyor oluşu.