Xiaomi’nin Yeni Arayüzü MIUI 12 İle Gelen 10 Özellik

Xiaomi, yeni ürünlerini tanıtmak için düzenlediği lansmanda akıllı telefonlarındaki Android tabanlı arayüzü MIUI’ın yeni sürümü olan MIUI 12’yi de tanıtmıştı. Bu içeriğimizde, MIUI 12 ile karşımıza gelecek 10 özelliği derledik.

Xiaomi’nin akıllı telefonlarında kullandığı Android tabanlı arayüzü MIUI, standart Android görünümünden oldukça farklı bir tasarıma sahip. MIUI, muadilleriyle karşılaştırıldığında birçok kullanışlı özelliğiyle öne çıkıyor.

MIUI, Android’in geliştiricisi olan Google’a dahi ilham verecek birçok görsel özelleştirme ve işlevsel özellikle geliştirilmeye devam ediliyor. MIUI’ın tam ekran gezinme hareketlerini bu özelliklerin ilk sırasında sayabiliriz.

Xiaomi, mevcut MIUI sürümlerini sürekli iyileştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam etmesine rağmen yayınladığı her yeni MIUI sürümü ile de kullanıcıları heyecanlandıracak özellikler sunmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin geçtiğimiz gün düzenlediği lansmanda tanıttığı MIUI 12 de heyecan verici yeni özellikleri ile Xiaomi kullanıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor. Xiaomi, MIUI 12’de bir dizi görsel iyileştirmenin yanında yeni yazılım özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Yeni simgeler, yazı tipleri ve animasyonlar

Xiaomi’nin MIUI 12’de yaptığı değişikliklerden göze ilk çarpanı yeni animasyonlu ikon seti. MIUI’a daha önce getirilen “Klasik” ve “Sınırsız” temalarının bir parçası olan standart simgelerde bazı değişiklikler yapılmış gibi görünüyor.

Uygulamaların açılış animasyonu da MIUI 12 ile beraber değişiyor. MIUI 11’de uygulama başlatma animasyonu ekranın ortasında başlıyordu ve uygulama kapatıldığında yine aynı yerde sona eriyordu. MIUI 12 de ise pencere, uygulama simgesinden büyüyor ve kapatıldığında uygulama simgesinin üzerinde sona eriyor.

MIUI 12, yeni kullanıcı arayüzüyle uyumlu daha aralıklı ve modern bir yazı tipi ile gelecek. Sistemde varsayılan yazı tipi Roboto olarak görünmekle beraber daha yuvarlak yeni bir yazı tipi de MIUI 12’de yer alıyor.

Klasik Ayarlar Menüsü’nün yerini Kontrol Merkezi alıyor

MIUI 12, iOS’in son sürümlerinde kullanıcılar tarafından beğenilen Kontrol Merkezi’ni Android’e getiriyor. Ekranın sağ tarafından aşağı doğru kaydırılarak açılan Kontrol Merkezi, MIUI 11’e göre daha yuvarlak simgeler içeriyor görünüyor.

iOS’in Kontrol Merkezi’nin renklerine benzer renkler taşıyan MIUI 12’nin Kontrol Merkezi’nden Ayarlar’a ulaşmak için sağ üst köşede bulunan çark simgesi kullanılabiliyor. Kontrol Merkezi’nde bulunan Düzenle simgesini kullanarak Hızlı Ayarlar menüsü düzenlenebiliyor. Kontrol Merkezi’nde bulunan hızlı ayarlar butonları da etkileşimlere göre farklı animasyonlarla çalışıyorlar.

MIUI 12’de Bildirim Merkezi’ne, ekranın sol tarafından ekranın alt kısmına doğru kaydırma yapılarak ulaşılabiliyor. Aynı uygulamadan gelen bildirimler eskiden olduğu gibi beraber görünürken, aşağı doğru kaydırarak bildirimlerin tamamı okunabiiyor.

Gezinme hareketleri

Xiaomi, MIUI 12 ile beraber Android 10’un tam ekran navigasyon hareketlerini kullanıcılarına sunuyor. Google’ın piyasada Android telefonlarda navigasyon kontrollerini standartlaştırma uygulaması nedeniyle Xiaomi, yeni gezinme hareketlerini zorunlu olarak MIUI 12’ye eklemiş olabilir.

Uygulama Çekmecesi

MIUI 11 geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çin’de yayınlandığında uygulama çekmecesi ilk defa kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Uygulama çekmecesi MIUI 12’de de var. Ancak Ayarlar’dan etkinleştirilerek kullanılabiliyor.

Ayarlar’daki animasyonlar

MIUI 12’de animasyonlar sadece ana ekran ve Kontrol Merkezi’nde sınırlı kalmadı. Ayarlar menüsünde de animasyonlar gayet zengin bir görsellik sunacak şekilde sunuluyor. Örneğin, Ayarlar’da bulunan pil kapasitesi ve pil kullanım grafikleri özel animasyonlarla vurgulanmış.

Telefon Hakkında bölümünde yer alan depolama bölümünde de bir animasyon görülüyor. Depolama seçeneğine girildiğinde dahili depolama biriminde yer alanlar silindirler, üst üste yığılmış halde görülüyor.

Kayan pencereler

MIUI 12, çoklu pencere deneyimini sunmak için kayan pencereler sunuyor. Kayan pencereyi destekleyen uygulamalar, ekranın sadece küçük bir kısmını kaplayacak şekilde şekilde diğer uygulamaların üzerinde açılabiliyor.

MIUI 12’de yer alan kayan pencereler kullanıcı tarafından yeniden boyutlandırılabiliyor. Böylece kullanıcı, arka planda açık olan uygulamayı da kullanmaya devam edebiliyor. Kayan pencere seçeneğini kullanmak için sol üstte yer alan Son Kullanılanlar menüsünden kayan pencere seçeneği seçilebiliyor. Alternatif olarak Son Kullanılanlar menüsünde yer alan bir uygulamanın üzerine bir süre basılı tuttuktan sonra açılan resim içinde resim simgesini kullanarak da kayan pencere açılabiliyor.

MI Share

Xiaomi, Oppo ve Vivo geçtiğimiz dönemde cihazları arasında çapraz dosya paylaşımı sağlayacak bir teknoloji üzerinde anlaşmıştı. Bir süre sonra bu ortaklığa Realme de katılmıştı. Bütün üreticiler bu dosya paylaşım uygulamasına ayrı isimler verdiler. Xiaomi ise dosya paylaşım uygulamasına Mi Share adını verdi.

MIUI 12’de yer alan Mi Share’ın arayüzü değişmiş görünüyor. Görsel olarak geliştirilen Mi Share’da Xiaomi’nin kendi akıllı telefonlarının yanında Vivo, Realme ve Oppo cihazlarla çapraz dosya paylaşımı yapılabiliyor. Mi Share ayrıca Mi dizüstü bilgisayarlar ve RedmiBook dizüstü bilgisayarlarla dosya paylaşımına izin veriyor.

Galeri ve Dosya Yöneticisi’ne Anılar geldi

MIUI 12, Galeri ve Dosya Yöneticisi’ne yeni bir kullanışlı özellik getiriyor. Anılar olarak adlandırılan bu özellik, var olan fotoğrafları ve videoları kullanarak kolajlar ve kısa videolar oluşturmak için kullanılabiliyor. Kolajlara metin eklenebiliyor, her görüntü ayrı ayrı düzenlenebiliyor. Kısa videolar için çeşitli şablonlar kullanılabiliyor.

Sağlık özellikleri

MIUI 12, kullanıcılarının sağlıklarını takip edebileceği yeni özelliklerle geliyor. Önceden var olan adım sayacı artık koşu, bisiklete binme ve merdiven çıkma için otomatik izleme ile destekleniyor. Ayrıca geceleri kullanıcının hareketleri ve sesleri ile çalışan yeni bir uyku izleme sistemi de MIUI 12’de yer alıyor. Uygulama REM uykusunu hesaba katmak adına horlama ve uyurken çıkabilecek diğer sesleri kaydetmek için Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların mikrofonlarını kullanıyor.

Mi Health aynı zamanda hareket uyarısında da bulunuyor. Kullanıcının kaç defa ayağa kalktığını kontrol eden uygulama kullanıcı bir süre hareketsiz kaldığında kullanıcıyı uyaracak bir özellikle beraber geliyor.

Yapay zeka araması (Çin'e özel)

Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI, Google Asistan’ın erişebilirlik özelliğine benzer bir özelliği konuşma ve işitme engelli kullanıcıları için sunuyor. Erişilebilirlik ayarlarından ulaşılan özellik, her aramada ekranın tam ortasında bir yapay zeka arama butonu olarak görülüyor.

Bu özellikle bilgisayar tarafından oluşturulan sesler karşı tarafa iletilebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka bazı konuşmaları kopyalamak ve bazı soruları cevaplamak için de kullanılabiliyor. Yapay zekanın cevabına alternatif olarak önerilen yanıtlar, kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Kullanıcılar kendi mesajlarını da yazarak yapay zekaya illettirebiliyor.

Bu özellik şu anda sadece şu anda sadece Çince’nin özel bir lehçesi olan Mandarin’le çalışıyor. Bu nedenle özellik sadece Çin’de kullanıma sunulacak. MIUI 12’nin getirdiği diğer özellikleri arayüzün tanıtım haberin sizlere duyurmuştuk.