Xiaomi, MIUI Güncellemelerini Neye Göre Yayınlıyor?

Xiaomi, kısa bir süre önce kullanıcılarına sunduğu MIUI 11'le kafaları karıştırdı. Kullanıcılar, hangi MIUI 11 sürümünü indireceklerini ve cihazlarının ne zaman güncelleneceğini anlayamadılar. Bu haberimizde sizlere, Xiaomi'nin MIUI güncellemelerini nasıl yaptığından bahsedeceğiz.

2019 yılının en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi'ydi. Çinli teknoloji devi, 2019 yılında ürettiği hemen her akıllı telefon modeliyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve şirket, bu durumu 2020 yılında da sürdürmek istiyor gibi görünüyor. Üstelik Xiaomi'nin kullanıcılarına sunduğu MIUI arayüzü de tüketicilerin büyük bir bölümü tarafından sevilerek kullanılıyor.

Xiaomi bir süre önce, MIUI 11 isimli son arayüzünü kullanıcıların hizmetine sundu. Ancak kullanıcılar, bu güncellemeyle ilgili genel bir kafa karışıklığı yaşadılar. Çünkü kullanıcılar, Xiaomi'nin tam olarak hangi modellerinin MIUI 11 güncellemesini alacağını ve güncellemelerin ne zaman sunulacağını çözümleyemediler. Bu haberimizde sizlerle, Xiaomi'nin küresel çapta bu güncellemeleri nasıl sunduğuna bakacağız.

Xiaomi, geliştirdiği MIUI arayüzlerini ilk olarak beta sürümüyle test ediyor. Şirket, test cihazlarına gönderdiği yeni sürümünü "MIUI Global Stable Beta ROM" olarak isimlendiriyor. Test cihazlarına sunulan beta sürümler, yeni bir MIUI sürümünün küresel yazılımının en temel noktasını oluşturuyor ve farklı modellerdeki cihazlar, bu yeni arayüzün nasıl çalıştığını uzunca bir süre deneyimliyor.

Xiaomi, MIUI Global Stable Beta ROM'ları test ederken ister istemez bazı sorunlarla karşılaşıyor ve bu sorunların düzeltilmesi için gerekli çalışmaları yapıyor. Yapılan testler, yeni MIUI arayüzünde hiçbir sorun kalmayana kadar devam ediyor ve en sonunda da Xiaomi, beta sürümü değiştiriyor ve "Global Stable ROM" haline getiriyor. Yani nihai sürüm ortaya çıkmış oluyor.

Xiaomi, nihai MIUI sürümünü elde ettikten sonra aşama aşama sunmaya başlıyor. İlk etapta rastgele kullanıcılar için yeni MIUI sürümünü sunmaya başlıyor. Çünkü Xiaomi, her şeye rağmen bazı sorunlar yaşanabileceğini biliyor ve böylelikle de risk oranını minimalize etmiş oluyor. Bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde, söz konusu MIUI güncellemesi tüm kullanıcılara gönderiliyor.

Global Stable Beta ROM'lar; Endonezya, Rusya, Avrupa ve Hindistan gibi bölgelerde özelleştirilmiş MIUI deneyimleri sunuyor. Çünkü tüketiciler, bölgeler kapsamında farklı gereksinimlere ihtiyaç duyuyorlar ve Xiaomi de bunun için gerekli çalışmaları yapıyor.

MIUI Global Stable ROM sürümlerini akıllı telefonunuz ya da bilgisayarınız üzerinden indirmek istiyorsanız, sürüm kodunu kontrol ederek kendinizi koruyabilirsiniz. Dilerseniz şimdi de yeni bir MIUI güncellemesi aldığınız zaman sürüm kontrolünü nasıl yapacağınıza bir örnekle değinelim.

Diyelim ki telefonunuza yukarıda gördüğünüz gibi "MIUI V11.0.2.0.PFLINXM" isimli bir güncelleme gelmiş olsun. Bu güncellemenin V.11.0.2.0 yazan bölümünü anlayabiliyoruz. Bu bölüm, sunulan MIUI 11 güncellemesinin sürümünü açıklıyor. Peki ya "PFLINXM" ibaresi ne anlama geliyor? İşte bu bölüm, telefonunuza gelen güncellemenin gerçekten size ait olup olmadığını anlamanıza yardımcı oluyor.

Görmekte olduğunuz ilk harf, sunulan MIUI sürümünün hangi Android versiyonuna ait olduğunu ortaya koyuyor. P harfi, Android 9 Pie'yi temsil ediyor.

Android versiyonuna ait olduğunu ortaya koyuyor. P harfi, Android 9 Pie'yi temsil ediyor. "FL" ibaresi ise bu sürümün Xiaomi'nin alt markası olan Redmi 'ye ait olduğunu ortaya koyuyor. Yani kullandığınız telefon Redmi ise bu ibareyi görüyorsunuz.

'ye ait olduğunu ortaya koyuyor. Yani kullandığınız telefon Redmi ise bu ibareyi görüyorsunuz. "IN" ibaresi, söz konusu güncellemenin hangi bölge için sunulduğunu gösteriyor. Bu bağlamda "IN" Hindistan'ı, "RU" Rusya'yı, "ID" Endonezya'yı, "EU" Avrupa'yı, "CN" Çin'i ve "MI" de diğer tüm bölgeler anlamına geliyor. Burada yer alan ibare, telefonu satın aldığınız bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

için sunulduğunu gösteriyor. Bu bağlamda "IN" Hindistan'ı, "RU" Rusya'yı, "ID" Endonezya'yı, "EU" Avrupa'yı, "CN" Çin'i ve "MI" de diğer tüm bölgeler anlamına geliyor. Burada yer alan ibare, telefonu satın aldığınız bölgeye göre değişiklik gösteriyor. En sonda yer alan "XM" ise MIUI'nin versiyon kodunu gösteriyor.

İşte bu kodları tanıyarak, telefonunuza gönderilen sürümün gerçekten size ait olup olmadığını da anlayabiliyorsunuz.