Xiaomi Mi 10 Serisi AnTuTu'da Çarpıcı Skorla Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemi serisi Mi 10, AnTuTu'da ortaya çıktı. AnTuTu verileri, telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor ancak paylaşılan AnTuTu skorunun Mi 10'a mı yoksa Mi 10 Pro'ya mı ait olduğu konusunda kesinlik bulunmuyor.

2019 yılında en çok konuştuğumuz akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, 2020 yılında da adından sık sık söz ettirecekmiş gibi görünüyor. Çünkü şirket, şubat ayının başında yeni amiral gemileri Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tüketicilerle buluşturacak. Bugüne dek ortaya çıkan söylentiler Mi 10 serisinin bazı özelliklerini ortaya koydu ancak şimdi, elimizde bazı resmi detaylar bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda ortaya çıkan yeni detaylar, Mi 10'un kamera kurulumunu gözler önüne seriyordu. Aynı kaynak şimdiyse, Xiaomi Mi 10 serisinin AnTuTu puanını paylaştı. AnTuTu puanlarının akıllı telefon sektöründe ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve Mi 10'un AnTuTu skorlarının, yeni bir akıllı telefon almak isteyen tüketicilerin kafasını karıştıracağını açıkça belirtebiliriz.

İşte Xiaomi Mi 10'un kamera kurulumunu ortaya koyan o paylaşım

Kaynak, ortaya çıkan AnTuTu puanının Mi 10 için mi yoksa Mi 10 Pro için mi olduğunu söylemiyor. Ancak söz konusu cihazın, tüm AnTuTu skorlarını zorlayacağını açıkça söyleyebiliyoruz. Ortaya çıkan görsel, Xiaomi Mi 10 ya da Mi 10 Pro'nun AnTuTu testlerinden 560 bin 217 puan aldığını gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi, bu sonucun detaylarına yakından bakalım.

Xiaomi Mi 10 ya da Mi 10 Pro'nun AnTuTu skoru

AnTuTu verilerinde yer alan detaylara göre Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemilerinden bir tanesi Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 865'ten güç alacak. Adreno 650 GPU'nun eşlik edeceği telefonda X55 5G modem de yer alacak. Ne yazık ki bu detaylardan başka bir özelliğgöremiyoruz ancak ortaya çıkan söylentilerin bir kısmı ise şu şekilde;

Xiaomi Mi 10 Pro'nun 120 Hz tazeleme ekranı olan bir ekranla birlikte geleceği söyleniyor. Yine iddialara göre telefonun dörtlü kamera kurulumu 108 MP birincil sensör, 20 MP ikinci sensör, 12 MP üçüncü sensör ve 5 MP'lik dördüncü sensörden oluşacak. Ayrıca bu telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı ve bu bataryanın tam 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Xiaomi Mi 10'un ise 90 Hz tazeleme oran sunan bir ekranla birlikte geleceği ifade ediliyor. 64 MP çözünürlüğündeki Sony IMX686 sensörünün yer alacağı ifade edilen telefon, 20 MP ultra geniş açılı sensöre, 12 MP telefoto kameraya ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Mi 10'un 4.800 mAh batarya ile geleceği ve 30 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemilerinin akıllı telefon sektöründe büyük bir ses getirecek gibi görünüyor. Ancak şu an için hem Xiaomi Mi 10 hem de Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili netleşmemiş pek çok detay buluyor. Şubat ayının başına geldiğimizde Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemilerini tüketicilerle buluşturacak ve böylelikle Xiaomi'nin yeni telefonlarının tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.