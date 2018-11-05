Poco F1'in 'Quick Charge 4+' Özelliğinden Niçin Bahsedilmiyo

Xiaomi, Poco F1 ile orta segmentte adeta bomba etkisi yarattı. Fiyatına göre üst düzey amiral gemileriyle kapışabilecek derecede mükemmel bir cihaz tasarlayan Xiaomi, telefonun en önemli özelliklerinden biri olan Quick Charge 4+'ı hiçbir şekilde öne çıkarmadı.
Yeni nesil amiral gemilerinin en önemli yeniliklerinden biri olan Quick Charge 4+ ile ilgili daha önce yazdığımız habere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz:
Poco F1, tanıtımları yapıldığından beri Quick Charge 3.0 desteğine sahip olduğu belirtilen bir cihaz oldu. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi tarafından paylaşılan bir tweet ile aslında QC 4+ desteği de olduğu ortaya çıktı.
Oldukça garip gelse de bu 'ketumluğun' çok basit bir açıklaması var. Quick Charge 4+ desteğinin duyurulmama sebebi, Poco F1'in kutusundan QC4+ destekli bir şarj aleti çıkmıyor olması. 27W standardına ulaşabilmek ve cihazın bu özelliğini kullanabilmek için farklı bir şarj adaptörü satın almanız gerekiyor. Burada Xiaomi yasal bir engele de takılmış olabilir; ancak dürüst bir strateji gütmek istedilerse de takdir etmemek elde değil.