Akıllı telefon üretiminde son yılların hızla büyüyen markası Xiaomi, telefon çeşitliliği konusunda kendisini geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak için kamera uygulama geliştiricisi Meitu'yu bünyesine kattı.

Çinli telefon üreticisi ve selfie uygulama yapımcısı Meitu, Xiaomi tarafından satın alındı. Gelecekte çıkacak olan bazı telefonlar Meitu markasını taşıyacak. Ürünlerin satışı, tasarımı ve Ar-Ge’si Xiaomi tarafından yapılırken, Meitu kamera uygulamaları geliştirmeye devam edecek. Yakın gelecekte, Xiaomi Mi Home mağazaları selfie odaklı, kamera performansıyla öne çıkan telefonlar satmaya başlayacak.

Bu anlaşmanın neden yapıldığıyla ilgili olarak Meitu “Görevimiz insanların güzelliğini dışa vurmasına ilham olmak ve yapılan bu stratejik ortaklık anlaşmasıyla birlikte görevimizi daha hızlı yerine getirebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Meitu büyük bir akıllı telefon üreticisi değil -son 5 yılda 3.5 milyon telefon satabildiler- ve Xiaomi ile işbirliği yapmak büyüme politikaları için gayet uygun.

Yapılan anlaşmaya göre Xiaomi, başlangıçta Meitu'ya telefon satışı kârı üzerinden yüzde ödeyecek, beş yıl sonra ya da belirli sayıda satıldığında telefon başına lisans ücreti sistemine geçecek.