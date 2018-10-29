Xiaomi ve Huawei Arasındaki Kızışma Alevleniyor

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, cihazların kameralarına çok fazla odaklanıyor ve en son teknoloji ile donatılmış kameralar şirketlerin pazarlama stratejilerinden en önemlisi haline geldi.

Yarış o kadar şiddetli ki bazen bu üreticiler rakiplerine sataşmaktan çekinmiyorlar. Xiaomi ve Huawei şirketlerinin CEO'ları da kendi kameralarının daha iyi olduğunu ifade ediyor. South China Morning Post'taki bir rapora göre, geçtiğimiz hafta Pekin'de gerçekleşen Mi Mix 3'ün lansmanı sırasında Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonunun kamera özelliklerinin Huawei’nin P20 Pro'sunda bulunan kameradan daha iyi olduğunu söyledi. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu Chengdong ise Huawei P20 Pro'yu kimsenin geçemeyeceğini ve sadece kendileri ile yarıştıklarını ifade etti..

Birbirlerine sataşmaya kameralardan başlayan yöneticiler, fiyat-performans konularına da değindi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, kendi telefonlarında çok abartılı özelliklerin olmadığını çünkü daha temele odaklandıklarını, ayrıca Huawei P20 Pro'nun çok pahalı olduğunu ve pahalı olmanın iyi özellikler sunacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Görüntü ve video kalitesi için kameraları kıyaslayan bir platform olan DxOMark istatisliklerine göre Huawei P20'nin kamerası 109 puanla en iyi akıllı telefon kamerası olarak göze çarpıyor. Xiaomi Mi Mix 3 ise 103 puanla beşinci sırada. (Apple iPhone XS (105), HTC U12+ (103) ve Samsung Galaxy Note 9 (103).)

Akıllı telefon sektörünün her geçen gün ilerlemesiyle bu sataşmaları daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım iki şirket yöneticileri birbirlerini başka hangi konulardan kızdırmaya çalışacak.