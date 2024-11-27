Xiaomi'nin yeni akıllı saati Redmi Watch 5'i tanıttı. Redmi Watch 5, AMOLED ekran, NFC ödeme, sağlık izleme ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle geliyor.

Xiaomi, yeni akıllı saati Redmi Watch 5'i tanıttı. 2.07 inç AMOLED ekran, HyperOS işletim sistemi ve 24 gün pil ömrü gibi dikkat çeken özelliklere sahip olan cihaz, eSIM seçeneği ile öne çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı saati Redmi Watch 5, 2.07 inçlik AMOLED kavisli ekranıyla dikkat çekiyor. 1500 nit parlaklık değeri sayesinde, ekranın parlak gün ışığında bile net görüntüler sunduğu belirtiliyor.

Redmi Watch 5'in öne çıkan özellikleri

Ekranın %82 ekran-gövde oranı ve ince çerçeveleri, cihazın modern bir görünüm sunmasını sağlıyor. Ayrıca, alüminyum alaşımlı çerçeve ve paslanmaz çelik döner kurma kolu, saatin tasarımını tamamlıyor. Redmi Watch 5, Xiaomi’nin HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışıyor ve birçok popüler uygulama ile uyumlu.

Kullanıcılar, NFC ile ödeme yapabiliyor, akıllı evlerini kontrol edebiliyor ve akıllı araçlarını yönetebilyor olacaklar. Sağlık takibi özellikleri arasında ise 24 saat kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü ve 150'den fazla spor modu bulunuyor. 550 mAh batarya, Bluetooth sürümünde 24 gün, eSIM sürümünde ise 12 gün kullanım süresi sağlıyor.

Redmi Watch 5, Bluetooth sürümü için 82 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Bağımsız fonksiyonlar sunan eSIM modeli ise 110 dolar fiyatla satışta. Redmi Watch 5, resmi olarak satışa sunulmuş durumda.