Şirketin resmi Weibo hesabından paylaşılan tanıtım afişlerine göre niteliği henüz belli olmayan Xiaomi Play, 24 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 24 Aralık tarihinde Çin’de düzenleyeceği yeni bir lansman etkinliği ile ‘Play’ adında yeni bir akıllı telefon serisi başlatacağını duyurdu. Şirket, cihazın özellikleri ya da niteliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşmamış olsa da cihazın ne olduğu ve sahip olabileceği nitelikler hakkında bazı tahminler bulunuyor.

Xiaomi’nin açıklamasına göre cihaz, Play adıyla satışa sunulacak. Dolayısı ile bir oyun telefonu olma ihtimali oldukça yüksek. Xiaomi’nin Black Shark serisi ile oyun telefonu segmentinde başarılı olduğunu düşünürsek şirketin yeni bir oyun telefonu serisi ile daha fazla mobil oyuncunun dikkatini çekmeye çalışabileceğini bekleyebiliriz.

Bununla birlikte bazı söylentilere göre Xiaomi Play, dünyanın en uygun fiyatlı Snapdragon 845’li telefonu olan Pocophone F1’in Çin versiyonundan başka bir şey olmayacak. Bunun ihtimaller dahilinde olduğunu kabul etsek de Xiaomi’nin standart bir telefonu ‘Play’ adı ile sanki bir oyun telefonuymuş gibi lanse etmesi çok da mantıklı gelmiyor.