Xiaomi, uygun fiyata iddialı özellikler sunan yeni Mijia kablolu dikey süpürgesini tanıttı.

Her kategoriden ürün satmasıyla bildiğimiz Çinli teknoloji devi Xiaomi, ev eşyaları konusunda da çok öne çıkıyordu. Şimdi ise şirket, yine görenlerin evinde çok isteyeceği yepyeni bir dikey süpürge tanıttı.

Çin’de tanıtılan bu model, yeni Mijia Kablolu Elektrikli Süpürge. Yeni cihaz, 2022’deki versiyonuna göre çok daha güçlü siklon motorla geliyor. Ancak diğer özellikleri aşağı yukarı aynı.

Yerde hiçbir toz bırakmıyor

Süpürgenin özellikelrine baktığımızda ilk olarak yükseltilmiş siklon hava akışı tasarımını ve 600W’lık oldukça yüksek performanslı diyebileceğimiz motoru dikkatimizi çekiyor. Bunlar, 16kPa emiş gücüyle birleştiğinde yeni Mijia’nın farklı türden yüzeylerden tüm kalıntıları rahatça kaldırabilmesini sağlıyor.

Ürünün görsellerine baktığımızda silah benzeri bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Bu tasarım ergonomiyi artırırken daha rahat ve kolay bir kullanım sunuyor. Kolayca çıkarılabilen ve elinizi temiz tutan 0,5 litrelik toz haznesine sahip olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Fotoğraflardan da görebildiğiniz üzere bu dikey süpürge kablolu. Cihaz, 5 metrelik kabloya sahip. 1 metrelik gövdesiyle birleştiğinde de 6 metreye kadar çıkan oldukça yeterli bir çalışma alanı sunuyor diyebiliriz.

Bunlar dışında 0,3 mikrometre kadar küçük mikro tozlar da dahil olmak üzere parçacıkların %99,7’sini yakalayabilen 5 katmanlı bir filtreleme sistemiyle geliyor. Bu yıkanabilir gelişmiş filtreleme sistemi, temiz ve alerjensiz hava çıkşını sağlıyor. Ayrıca cihazın kullanım alanlarını artırmak için farklı başlıkları da var. İnce zemin fırçası, dar alan başlığı ve kıl fırçası gibi başlıklar da Mijia ile birlikte gelecek.

Çin’de satışa sunulan yeni Mijia Kablolu Elektrikli Süpürge, 26 dolardan (919 TL) çıkış yaptı. Bu yüzden fiyatı da oldukça uygun diyebiliriz.