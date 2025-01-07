Xiaomi, bu kez de spor tutkunlarını mest edecek akıllı dambıllarını duyurdu. Peki bu dambıl, hangi özelliklere sahip? İşte Xiaomi'nin yeni ürünüyle ilgili bilinmesi gereken her şey...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den bomba bir ürün duyurusu daha geldi. Şirket bu kez, MIJIA markası altında bir akıllı dambıl üretti. Peki dambılın akıllısı ne işe yarar? Gelin hemen detaylara geçelim.

Xiaomi'nin akıllı dambıl modeli, 2 adet AAA pil ile çalışıyor ve 177 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Ayrıca satın alınabilecek ekstra ağırlık kademeleri ile normalde yarım kilogramlık olan dambıl, 1 kilogramlık veya 2 kilogramlık hâle dönüştürülebiliyor. 32 milimetrelik ergonomik bir sap ile donatılan dambıl, kaymayı önleyen özel bir kaplamaya sahip.

Xiaomi'nin akıllı dambılı böyle görünüyor

Gelelim bu dambılı akıllı yapan özelliklerine. Xiaomi'nin açıklamasına göre üründe, üç eksenli jiroskop ve üç eksenli ivmeölçerin de aralarında bulunduğu altı eksenli hareket sensörleri yer alıyor. Bu sensörler, kullanıcının dambılı nasıl kullandığını büyük bir hassasiyetle ölçümlüyor. Bu da egzersiz verilerinin olağanüstü doğrulukta tespit edilmesini sağlıyor. Xiaomi'nin Mi Home uygulaması ile entegre çalışan akıllı dambıl, kullanıcıya videolu eğitimler de sunacak.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı dambıl, 14 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Şirket, ağırlık seçenekleri için fiyat farkı almayacak. Ancak tüm ağırlık kitleriyle oluşturulan bir kit satın almak isteyen tüketicinin 22 dolar ödeme yapması gerekecek.