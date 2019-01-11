Xiaomi, Yeni Mini Fotoğraf Yazıcısını Duyurdu

Xiaomi, dünkü lansman etkinliğinde portatif fotoğraf yazıcısı Mijia'yı da duyurdu.

Dün gerçekleşen Redmi Note 7 lansmanında Xiaomi, sözünü verdiği başka bir ürünü de duyurdu. Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı, 499 yuanlık (73 dolar) fiyatıyla tanıtıldı. Yazıcının 19 Aralık tarihinde çıkması bekleniyordu ancak görünüşe göre Xiaomi ekstra fikirlere sahip olduğu için cihazın tanıtımı beklenen tarihi geçti.

Fotoğraf yazıcısı taşınabilir bir boyutta geliyor ve maksimum 15,24 cm (6 inç) boyutunda fotoğraf çıkarabiliyor. 300 x 300 dpi değerine sahip olan yazıcı, zengin renk seviyeleri ve geniş renk gamına sahip. Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı, fotoğraf yazdırmanın son adımında fotoğraflara renksiz transparan koruyucu bir film çekerek parmak izi bırakmayan ve renk geçirmeyen bir fotoğraf ortaya koyuyor. Cihaz aynı zamanda sürekli bir şekilde fotoğraf yazdırabiliyor.

Yazıcı, Mijia App ve WeChat destekli geliyor. Cihaz aynı zamanda kablosuz bilgisayar çıktısı da alabiliyor. Akıllı yazıcı tüm bunlara ek olarak fotoğraflarınızı yazıcı yanınızda olmasa dahi arkadaşlarınız ve aile bireylerinizle paylaşmanıza da olanak sağlıyor.

Şu an için cihazın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.