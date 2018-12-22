Xiaomi, Play ile Guinness Rekorlar Kitabı'na Girecek

Xiaomi'nin tanıtacağı yeni akıllı telefonu Play, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Fiyat-performans ürünleriyle tanınan Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Play'i 24 Aralık Pazartesi günü tanıtmaya hazırlanıyor. Yapacağı tanıtım ile Xiaomi, tanıtacağı akıllı telefon Xiaomi Play'in Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini söylüyor ancak akıllı telefonun hangi özelliğiyle bu kitaba gireceği veyahut akıllı telefonun mu yoksa lansmanda yapılacak bir etkinliğin mi Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceği kesin değil.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Play; 5.84 inçlik, 2280x1080 çözünürlüğünde, Full HD+ bir ekrana sahip olacakken gücünü ise 2.3GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemciden (işlemci an itibariyle belli değil) alacak. Ön tarafında 8MP'lik selfie kamerası ve su damlası çentik bulunan Xiaomi Play, arka tarafında 12MP'lik ana kamerasına -derinlik etkisi için ikincil bir kamera da bekleniyor- sahip.

Çin merkezli teknoloji devinin ilk su damlası çentikli akıllı telefonu olacak Xiaomi Play; "4GB RAM ve 64GB depolama", "6GB RAM ve 64GB depolama" ve "6GB RAM ve 128GB depolama" seçeneklerine Siyah, Rüya Mavisi ve Şafak Altını renk çeşitlerinin yanında sahip olacak. Xiaomi'nin ne gibi bir rekor ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacağını Pazartesi günü gerçekleştirilecek lansman ile göreceğiz.