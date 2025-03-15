Xiaomi Walkie-Talkie 3 Chat Edition, 5 km menzil ve 10 saat kullanım süresi sunan, hücresel ağa ihtiyaç duymayan kompakt bir telsiz modeli ile karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, yeni telsiz modelini duyurdu. Üstelik bu telsiz, hücresel ağlara ihtiyaç duymadan geniş bir kapsama alanı sunuyor. Yani dağda, kampta ya da doğada keşfe çıktığınızda bile iletişimde kalabilirsiniz.

Xiaomi, uygun fiyatlı telsiz arayışında olanlar için yeni bir model tanıttı. Amatör telsiz kullanıcılarını hedefleyen Walkie-Talkie 3 Chat Edition, kompakt tasarımı ve uzun batarya ömrüyle dikkat çekiyor. İşte detaylar!

2000 mAh batarya, 10 saat kullanım süresi: Xiaomi’nin yeni telsiziyle tanışın

Xiaomi Walkie-Talkie 3 Chat Edition, XMDJJA01FY model numarasıyla piyasaya sürüldü. 163 mm x 55 mm x 32 mm boyutlarında ve 136,6 gram ağırlığında olan cihazın, 430–440 MHz UHF amatör bandında çalıştığı belirtildi. 3W iletim gücüyle açık alanlarda 5 kilometreye kadar menzil sunan telsizin, alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda ise 10.000 metrekareye kadar kapsama alanı sağladığı ifade edildi.

Hücresel ağlara bağımlı olmadan çalışan modelin, özellikle dış mekân kullanımı için alternatif bir iletişim yöntemi sunduğu aktarıldı. Çin’de satışa çıkan telsizin, 18 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldığı bildirildi.

Yeni telsizin 2000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu ve 10 saat kesintisiz kullanım ile 120 saat bekleme süresi sunduğu açıklandı. USB-C portu üzerinden şarj edilebilen cihazın, aynı zamanda kulaklık girişi olarak da kullanılabildiği belirtildi. 16 kanal senkronizasyon desteğine sahip olan modelin, birden fazla telsiz arasında hızlı frekans eşleştirmesi yapabildiği ifade edildi. Ayrıca, havadan havaya kopyalama özelliğiyle ayarların kablosuz olarak aktarılmasına imkan tanıdığı bildirildi.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 Chat Edition’ın, Xiaomi Intercom ve Mijia uygulamalarıyla uyumlu çalıştığı duyuruldu. Kullanıcıların bu uygulamalar üzerinden frekans ayarlarını yapabildiği ve telsizi yönetebildiği aktarıldı. Cihazın, fiziksel düğmeler ve sesli geri bildirim desteği sayesinde manuel kullanım imkânı sunduğu belirtildi.

Üstelik bu yeni telsiz, -10°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyor. Xiaomi, bu modeliyle uygun fiyatlı ve işlevsel bir alternatif arayan amatör kullanıcıları hedef alıyor. Kompakt tasarımı ve sunduğu özelliklerle farklı senaryolarda rahatça kullanılabilen cihaz, hücresel ağlara bağlı kalmadan iletişim kurmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir.