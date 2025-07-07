XPeng, Turing AI çipine sahip ilk SUV modeli G7’yi tanıttıktan sonra teslimat sürecine hızlı bir şekilde başladı. G7, XPeng’in kendi geliştirdiği yapay zekâ sürüş çipini kullanan ilk model oldu ve pazara G7, 602 Max, 702 Max ve 702 Ultra olmak üzere üç farklı varyantla giriş yaptı.

XPeng, kendi geliştirdiği Turing AI sürüş çipini ilk kez kullandığı G7 SUV modelini tanıttıktan hemen sonra teslimatlara da başladı. Tanıtımın ardından yalnızca birkaç dakika içinde araç için yoğun sipariş gelmesi dikkat çekti.

Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, 4 Temmuz’da tanıtımını yaptığı G7 SUV modelinin teslimatlarına kısa süre içinde başladı. Bu model, şirketin geliştirdiği Turing isimli yapay zekâ sürüş çipini kullanan ilk araç olma özelliğini taşıyor. 2.250 TOPS işlem gücüne sahip bu çip, XPeng’e göre şimdiye kadar bir elektrikli araçta kullanılan en güçlü akıllı sürüş işlemcisi konumunda.

Sadece G7 ile yılın ikinci yarısında 55 bin teslimat hedefleniyor

G7, 602 Max, 702 Max ve 702 Ultra olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Araç, Çin’de sırasıyla 27.300, 28.700 ve 31.500 dolarlık fiyat etiketleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Bu fiyatlar Tesla Model Y gibi rakiplerle kıyaslandığında daha uygun bir konumda yer alıyor. G7, boyut olarak da Model Y’den daha büyük ölçülere sahip.

XPeng’in Turing AI sistemine entegre çalışan Canghai platformu, büyük yapay zekâ modelleri ve bulut altyapısıyla birlikte çalışıyor. Şirket, bu sistemin L4 seviyesinde tam otonom sürüşü desteklediğini belirtiyor. Ayrıca sistem, düzenli yazılım güncellemeleriyle gelişmeye devam ediyor.

XPeng, 2025’in ilk yarısında 197 bini aşkın aracı kullanıcılarla buluşturdu. Yılın geri kalanında ise yalnızca G7 modeliyle 55 bin teslimat yapılması öngörülüyor.