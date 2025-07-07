Tesla'nın robotaksisi, bir trafik kazasına karıştı. Karanlık bir yolda hareket eden otomobil, durmakta olan Toyota'ya çarptı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı. Ancak kaza, bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme ile haberlerimize konuk olmuştu. Şirketin ABD'de başlattığı robotaksi hizmeti, yaşananlara bakıldığında istenildiği gibi çalışmıyor, yolcuları otomobilin içerisinde savuruyordu. Ancak gelen son haberler, Tesla'nın robotaksi hizmetine ilişkin sorunların bunlardan ibaret olmadığını gözler önüne seriyor.

"Dirty Tesla" isimli YouTube kanalının yayımladığı yeni bir video, Tesla robotaksinin anlamsız bir trafik kazasına karıştığını gözler önüne serdi. Bir robotaksi, müşterisini bıraktıktan sonra hareket etmeye başlamış ve park hâlinde bekleyen bir otomobile çarptmıştı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmadı ancak Tesla'nın robotaksi hizmetine olan güven sarsılmış durumda diyebiliriz.

Kazanın nedeni belirsiz

Paylaşılan birkaç saniyelik video, Tesla robotaksinin karanlık bir sokakta hareket ederken durmakta olan Toyota marka otomobile çarptığını gözler önüne seriyor. Kaza çok büyük olmasa da kazanın sebebi de anlaşılabilmiş değil. Şöyle ki Tesla'nın otonom sürüş sistemi daha önce de çeşitli kazalara karışmıştı ancak bu kez yaşanan olay, otonom sürüş sisteminin karışabileceği kadar komplike yapıda değil.

Tesla'nın robotaksi hizmeti, uzunca bir süre daha test edilecek. Şirket, test süreci boşyunca yaşanan olayları takip edecek ve bunlar için çözümler üretecek gibi görünüyor. Ancak yaşanan olumsuz deneyimlerin her geçen gün biraz artıyor olması, tüketicilerin robotaksiye olan bakış açısını olumsuz yönde etkileyecektir. Bakalım Tesla, bu olayın üstünden nasıl kalkacak.

Tesla robotaksinin karıştığı trafik kazasına ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz:

*Kazaya ait görüntüler 4:50 itibarıyla başlamaktadır.