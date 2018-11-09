Xbox Oyunlarınızı Samsung Telefonunuzda Oynayabileceksiniz

Microsoft, Xbox oyunlarını akıllı telefonlardan oynamayı mümkün kılacak Project xCloud desteğini Samsung telefonlara sunacak. Böylece Samsung kullanıcıları, oyun telefonuna sahip olmadıkları halde konsol kalitesinde oyun deneyimine sahip olacaklar.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, Microsoft xCloud ya da Project xCloud ile konsol seviyesindeki oyun deneyimini akıllı telefonlara getirmeyi amaçlıyor. Başarılı olması halinde akıllı telefon kullanıcıları, Microsoft’un Azure bulut teknolojisi ile de desteklenen Project xCloud sayesinde Halo ve Red Dead Redemption gibi oyunları akıllı telefonlarından oynayabilecekler.

Microsoft, Project xCloud ile ilgili detayları henüz tam anlamı ile paylaşmış değil. Ancak şirketin konsol deneyimini akıllı telefonlara getirmeyi amaçladığı düşünülürse Xbox kablosuz oyun kollarının Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlara bağlanması ve bu şekilde mobil oyuncuların daha gelişmiş bir oyun deneyimi ile karşılaşması muhtemel.

Yeni edinilen bilgilere göre Microsoft, dünyanın en popüler akıllı telefon üreticisi Samsung ile Project xCloud desteği konusunda anlaşma sağlamış durumda. Bu sayede Samsung akıllı telefon sahipleri, Xbox oyunlarını akıllı telefonlarından konsol kalitesinde bir deneyim ile oynayabilecekler. Microsoft ile olarak E3 2018’de Xbox kullanıcılarına birden fazla cihazda oyun oynama deneyim sunacağını açıklamıştı.