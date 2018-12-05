İnternet dünyasında Google'ın en büyük rakiplerinden biri olan Yandex, şirketin ilk akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Android işletim sistemine sahip olmasına rağmen Yandex servisleri varsayılan uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon piyasasındaki amansız rekabete yeni bir oyuncu katıldı. Rus internet devi Yandex, şirketin ilk akıllı telefonunu tanıtarak Asya ve Amerikalı şirketlerin hüküm sürdüğü pazara yeni bir soluk katmış oldu. Yandex.Phone olarak adlandırılan ilk model, orta segmentte varlık gösterecek.

Qualcomm Snapdragon 630 işlemciden güç alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. 5.65 inç ile günümüze göre nispeten küçük bir ekrana sahip olan cihaz, 16MP+5MP’lik çift arka kamerası ile seviyesine göre iyi bir fotoğraf performansı sağlıyor. Cihazın tasarımı ise seviyesine göre oldukça iyi duruyor.

Yandex.Phone ile ilgili asıl merak edilen konu şüphesiz ki yazılım olacak. Yandex, arama motoru ve çeşitli hizmetlerde Google’ın direkt rakibi. Buna karşın Yandex.Phone’un işletim sistemi kaçınılmaz bir şekilde Android. Ancak cihazın görsellerinden de anladığımız kadarı ile Yandex, kendi arama motorunu varsayılan olarak cihaza entegre etmiş durumda.