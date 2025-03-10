Çin'in geliştirdiği yeni yapay zekâ ajanı Manus, yapay zekâ dünyasını karıştırdı. "İlk genel yapay zekâ ajanı" olarak anılan Manus'un oyunun kurallarını değiştirecek gibi görünüyor.

Çin merkezli yapay zekâ girişimi The Butterfly Effect, geçtiğimiz günlerde "Manus" adını verdiği yeni bir yapay zekâ ajanı duyurdu. Henüz erken aşamada olan bu ajan, birkaç gün içerisinde sektörde infial yarattı. Zira Manus, çok ilginç özelliklere sahipti. Gelin hep birlikte oyunun kurallarını değiştireceği söylenen bu yapay zekâya yakından bakalım.

Manus ile ilgili yapılan açıklamalara göre bu ajan, sıfırdan geliştirilen bir yapay zekâ değil. Arkasındaki ekip, Anthropic'in Claude ve Alibaba'nın Qwen gibi yapay zekâ modellerini bir araya getirip, bunlar üzerinde ince ayar yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda da Manus ortaya çıktı.

Otonom yapısıyla dikkat çekiyor

Manus'un en dikkat çeken özelliği, otonom bir yapıya sahip olması. Bunu örneklerle anlatalım. Piyasadaki yapay zekâ ajanlarına ve diğer araçlara verdiğiniz komut kadar yanıt alırsınız. Ancak Manus, yüklediğiniz bir veri seti için otomatik olarak kararlar alabiliyor. Mesela bu yapay zekâ ajanını kullanarak bir işe alım süreci gerçekleştireceksiniz. Yapmanız gereken tek şey adayların bilgilerini Manus'a yüklemek. Yapay zekâ, adayları otomatik olarak kategorize edecek, sizin için bir excel dosyası oluşturacak.

Sadece bu da değil. Bu yapay zekâ, "Bana X şehrinde bir daire bul" gibi daha genel komutlarda da oldukça ince çalışıyor. Bu bağlamda; Manus sizin için belirttiğiniz bölgedeki suç oranlarından tutun da hava durumuna kadar onlarca kategoriyi bir araya getirecek ve size bunları tüm detaylarıyla sunabilecek.

"insan-makine iş birliğinin bir sonraki paradigması"

Manus'u geliştiren ekibe liderlik eden Yichao "Peak" Ji, bu yapay zekânın ajanının rakiplerinden çok daha üstün olduğunu belirtti. Manus'u sıradan bir sohbet botu veya yapay zekâ ajanı olarak görmediklerini ifade eden Yichao "Peak" Ji, ajanlarının kavram ile uygulama arasındaki boşluğu kapatan tamamen otonom bir aracı olduğunu ifade etti. Yichao "Peak" Ji'ye göre Manus, insan-makine iş birliğinin bir sonraki paradigması.

Manus'un neler sunabildiğinin anlatıldığı bir video:

manus.im Karşınızda Manus: İlk genel yapay zekâ ajanı. Bugün Manus'u deneyin ve insan-makine iş birliğinin geleceğini görün:

Peki Manus, gerçekten mükemmel bir ajan mı?

Yapılan testlere göre bu sorunun cevabı ne yazık ki hayır. Manus'u test eden araştırmacılar, yapay zekâ ajanının sorunlarla dolu olduğunu ifade ediyorlar. Pek çok kişi, yapay zekânın çalışmayı duraklatmasından, bazen de sonsuz bir döngüye girmesinden rahatsız.

Ancak şunu da unutmamak gerek. Manus, henüz önizleme aşamasında olan bir yapay zekâ ajanı. Yani geliştirici ekibin Manus ile ilgili çalışmaları tam gaz devam ediyor. Eğer her şey yolunda giderse "ilk genel yapay zekâ ajanı" olarak anılan Manus, ortalığı ciddi anlamda karıştırabilir gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...