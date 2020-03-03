Dünyanın İlk Yapay Zeka Polisi Göreve Başladı

Yeni Zelanda, yeni bir polis memurunu göreve aldı. Ancak bu polis memuru, meslektaşlarından çok farklı. Yeni Zelanda, Ella ismi verilen bir yapay zekayı kullanmaya başladı. Ella, bulunduğu karakolda ziyaretçileri karşılamak ve rehberlik etmek gibi görevlerde yer alıyor.

Yeni Zelanda, bir süredir polis gücünü modernize etmek için çalışmalar yürütüyor. Yeni Zelanda hükümetinin bu kapsamda yaptığı çalışmalardan biri de polis kuvvetlerine yapay zekayı entegre etmek oldu. Ella ismi verilen yapay zeka, test çalışmalarının yapılması için göreve başladı. Ella, bulunduğu karakolda ziyaretçilerin karşılanması, rehberlik edilmesi, toplanan verilerin polislere aktarılması ve acil olmayan telefonların aktarılması gibi görevlerde bulunuyor.

Ella’nın geliştirilmesi sürecinin arkasında Intela AI ve Soul Machines firmaları bulunuyor. Erin Greally, Ella’nın geliştirilmesi çalışmalarında baş araştırmacı olarak görev aldı. Ella’nın yüzünün geliştirilmesinde 26 farklı insanın yüz verileri kullanıldı. Ella, ses tonu, konuşma ve beden dilini gerçekçi bir şekilde kullanacak şekilde geliştirildi. Hatta daha gerçekçi bir iletişim için Ella’nın gülümsemesi ve göz kırpması dahi sağlandı. Ella, şimdilik dijital bir ekranda hizmet veriyor. Ekranın karşısına geçen insanları selamlayabilen Ella, uygun yüz ifadeleri ile bir diyalog yürütebiliyor.

Ella, Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerinin modernize edilmesi için uygulanan pilot projenin bir parçası. Ella’nın deneme çalışmaları üç ay sürecek. Mayıs ayında teknolojinin performansı ve kullanım şekilleri gözden geçirilecek. Eğer başarılı olursa Yeni Zelanda, karakollarda Ella’yı kullanmaya devam edecek.

Yeni Zelanda, Ella ile beraber polis kuvvetinin modernize edilmesi için başka çalışmalar da yapılıyor. Ülke, polis kuvvetlerinin modernleştirilmesi çalışmasında Police Connect ismi verilen bir teknolojiyi de kullanmaya başladı. Police Connect, insanların sıklıkla sorduğu sorulara cevap verirken, gerektiğinde çağrı merkezine yönlendiren bir dijital ekrandan oluşuyor.