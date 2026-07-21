[21 Temmuz-4 Ağustos] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Shift at Midnight
|Belli değil
|22 Temmuz
|Hell is Us
|2.579 TL
|23 Temmuz
|Halo: Campaign Evolved
|2.499 TL
|28 Temmuz
|Mistfall Hunter
|Belli değil
|30 Temmuz
|Corsair Cove
|Belli değil
|31 Temmuz
|Heretic + Hexen
|525 TL
|4 Ağustos
|Beast of Reincarnation
|2.469 TL
|4 Ağustos
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.