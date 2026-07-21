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[21 Temmuz-4 Ağustos] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[21 Temmuz-4 Ağustos] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[21 Temmuz-4 Ağustos] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Shift at Midnight Belli değil 22 Temmuz
Hell is Us 2.579 TL 23 Temmuz
Halo: Campaign Evolved 2.499 TL 28 Temmuz
Mistfall Hunter Belli değil 30 Temmuz
Corsair Cove Belli değil 31 Temmuz
Heretic + Hexen 525 TL 4 Ağustos
Beast of Reincarnation 2.469 TL 4 Ağustos

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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