[21 Temmuz-4 Ağustos] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 7 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih Shift at Midnight Belli değil 22 Temmuz Hell is Us 2.579 TL 23 Temmuz Halo: Campaign Evolved 2.499 TL 28 Temmuz Mistfall Hunter Belli değil 30 Temmuz Corsair Cove Belli değil 31 Temmuz Heretic + Hexen 525 TL 4 Ağustos Beast of Reincarnation 2.469 TL 4 Ağustos

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.