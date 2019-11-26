Hayatımızdaki ağırlığını giderek artıran yapay zeka, 400 yıllık bir gizemi aydınlığa kavuşturmayı başardı. Geliştirilen bir yapay zeka yazılımı, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’e ait çok önemli bir tiyatro oyununun bazı bölümlerinin başka bir yazar tarafından kaleme alındığını ortaya koydu.

Rönesans Dönemi'nin önemli isimlerinden William Shakespeare, tarih boyunca pek çok perspektiften tartışıldı. Dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilen İngiliz sanatçı, edebi hayatında Romeo ve Juliet, Othello, Hamlet ve Macbeth gibi pek çok unutulmaz esere imza attı.

Shakespeare öleli tam 403 sene oldu; ancak hakkındaki bir tartışma hala devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, İngiliz şair ve oyun yazarına ait bir tiyatro oyununun bir bölümünün aslında başka bir yazar tarafından kaleme alınmış olabileceğini göstermişti. Fakat bunu kesin olarak kanıtlamak mümkün olmamıştı. Taa ki bugüne kadar.

Çekyalı araştırmacı Petr Plechác tarafından geliştirilen bir makine öğrenimi sistemi, bu tartışmanın üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı. CNN International’ın sayfalarına taşıdığı haberine göre söz konusu yapay zeka yazılımı, Shakespeare’in 1613 yılında yayınlanan Henry VIII adlı eserinin bir bölümünün başka bir yazar tarafından kaleme alındığını kanıtladı.

Plechác, John Fletcher adlı yazarın Henry VIII oyununun yarısına yakın bir bölümünü yazdığını belirtiyor. Araştırma ayrıca Fletcher’ın bazı kısımları tek başına, bazı kısımları ise Shakespeare ile birlikte yazdığını ortaya koydu. Bu arada Fletcher’ın Shakespeare'in çırağı olduğu bilgisini de verelim.

İngiliz yazarın yanından ayrıldıktan sonra Rönesans Dönemi’nin en üretken ve etkili oyun yazarlarından birisi olan Fletcher, Cardenio ve Soylu Akraba eserlerinin yazılmasında Shakespeare ile birlikte çalışmıştı.