Yeni bir araştırma, yapay zekaya yönelik en çok yatırımın sağlık hizmetleri sektöründe yapıldığını ortaya koydu.

CBInsights, sağlık hizmetlerindeki en güncel yapay zeka trendlerini ve Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin bu alanda nasıl yatırımlarda bulunduğunu gösteren bir rapor yayınladı.

Rapora göre, örneğin Google’ın DeepMind projesi, teşhis biliminde sağlık uzmanlarının 50 farklı göz hastalığına yönelik yaptığı teşhisleri karşılaştırmaya yönelirken; ilaç sektörüne yönelik faaliyet gösteren şirketler derin öğrenme teknolojisini yeni ilaçlar geliştirmek amacıyla kullanıyor.

Peki yapay zeka bu sektörde ne gibi engellerle karşılaşıyor?

CB Insights, artık işe yaramayan mevcut süreçlerin elden geçirilmesinin sağlık sektöründe yapay zekanın karşılaştığı en büyük engellerden biri olduğunu ifade ediyor. Gelişen bu teknoloji, ABD’de hasta verilerinin standart bir formatının veya merkezi depolama sisteminin olmaması gibi sağlık hizmetlerine has teknik ve fizibilite zorlukları ile karşı karşıya kalmakta.

Hasta dosyaları okunamayacak PDF dosyaları halinde fakslandığında veya e-posta olarak gönderildiğinde, yapay zekanın bu dosyalardan işe yarar bir bilgi edinmesi oldukça zor oluyor. Ancak Apple ve diğer büyük teknoloji şirketleri bu alanda avantaja sahipler; zira sağlık hizmeti sağlayıcıları ve elektronik sağlık kayıtlarının satışında bulunan şirketler de dahil olmak üzere büyük partnerlik ağları kurma hususunda deneyimliler.

Apple’ın ResearchKit ve CareKit projeleri, sağlık alanındaki çalışmaları yeni veri kaynaklarına çevirebilir ve elektronik sağlık kayıtları verilerini hastaya sunabilir. Bu sebeple yapay zeka, sağlık alanında önemli bir rol almaya şimdiden başladı bile.