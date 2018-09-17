Adıyla Çin’in marka üretim anlayışını buram buram yansıtan Huami, giyilebilir cihazlar için dünyanın ilk yapay zeka destekli işlemci yongasını üretti. Bu yonga akıllı saatlerin yapay zeka çipine sahip olmasını sağlayacak.

Qualcomm, Samsung, Apple, Huawei gibi şirketlerin ürettikleri yapay zekalı akıllı telefon yongaları yaklaşık iki yıldan beri piyasada. Bu yongalar cihazlara özgün yapay zeka çiplerini içerseler de giyilebilir akıllı cihazlar henüz yapay zeka çiplerine kavuşamadılar. Adını Huawei’den esinlenerek aldığını düşündüğümüz Xiaomi destekli Huami ise bir ilki başardı.

Huangshan No. 1 olarak adlandırılan yonga, düzenlenen lansmanda Amazefit Verge ve Amazefit Band 1S isimli iki akıllı saat modelinde ilk kez kullanılacak. Böylece bu iki saat, dünyanın ilk yapay zeka çipli giyilebilir yongasıyla üretilen cihazları olacak. (Her şeyin bir ilki olsa da Çinliler bu işi biliyor)

Söz konusu yonganın içerisinde sinir ağlarından destek alan dört temel yapay zeka çipi var. Ayrıca bir dizi biyometrik sensörle giyildiğinde sağlık analizleri yapabiliyor. Yapay zeka desteği sayesinde saatlerin küçük bataryalarına rağmen daha uzun sürelerde yüksek performansla kullanılmasını sağlıyor.

ARM’nin Cortex-M4 giyilebilir işlemci yongasından %38 daha verimli bir işlemci olduğu açıklanan Huangshan No. 1, alanında pek çok ilki barındırdığı için başarılı bir iş gibi görünüyor. En azından önümüzdeki yıl üretilecek Xiaomi akıllı saatleriyle yaygınlaşacağını söylemek mümkün.

Gerçek zamanlı biyometrik ölçümler, hareket takibi gibi özellikler, makine öğrenimi sayesinde daha kullanışlı olabiliyorlar. 2019’un ilk yarısında Çin’de üretilecek olan giyilebilir cihazların Huangshan No. 1 yongasını kullanmasını bekliyoruz.