Araştırmalara Göre Zenginler Fakirleri Gerçekten Anlamıyor

Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi dergisinde yapılan bir araştırmaya göre zengin insanlar, gerçekten de fakirleri anlamıyor. Araştırma sonuçlarına göre zenginler, sınıf farklılıklarının arada yarattığı boşluğu es geçerek, verilen kararlar üzerine hayatın kurulu olduğunu düşünmeye daha çok meyilli. Araştırma birçok ilginç bilgi içeriyor.

Dünya tarihine dönüp baktığımızda, sınıf ayrımının ortaya çıkardığı birçok önemli olayı görmek mümkün. Düşününce akla ilk Fransız Devrimi geliyor. Bu devrimin sebebinin o zamanlarda var olan muazzam sınıf ayrımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira soyluların rahat bir yaşam geçirirken halkın eziliyor olması böyle bir devrime sebep oldu ve empati eksikliğinin nelere sebep olabileceğini belki de olabilecek en kanlı şekilde tüm dünyaya gösterdi.

Kitaplara, oyunlara, müziklere, filmlere ve daha nicelerine konu olmuş sınıf ayrımı ve bu farklılığın ortaya çıkardığı etkiler, Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi dergisine de konu oldu. Bu konu etrafında yapılan araştırmaya göre zengin insanlar, gerçekten de görece fakir olanları anlamakta zorluk çekiyor.

Zenginler, fakirleri anlamıyor:

Araştırmayı yürüten bilim insanları, F. Scott Fitzgerald’ın şu sözlerini oldukça açıklayıcı buluyor: “Senden ve benden farklılar. En derinlerinde, hayatın çıkış yolunu keşfetmek zorunda olduğumuzu düşündüklerinden bizden daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Bizim dünyamıza girdiklerinde, hatta bizden daha derinlere battıklarında bile bizden daha iyi olduklarını düşünüyorlar".

Araştırmaya göre güç sahibi kişiler, karar üzerine kurulu bir hayatın bütün yaşanılanlara sebep olduğunu düşünmeye meyilliler. Dolayısıyla bu, daha düşük güç sahibi kişiler üzerinde rahatça eleştiri yapmalarına sebep oluyor. Karar üzerine kurulu bir hayatı açıklamamız gerekirse bu, var olan herhangi bir hayat şartını es geçerek herkesin o kademeye ulaşabileceği, sadece doğru kararları vererek ilerlemeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu da bulunulan sınıfların kişilere sağladığı avantajlar gibi önemli faktörlerin göz ardı edilmesine sebep oluyor.

San Diego, Kaliforniya Üniversitesi ve Nanyang Teknik Üniversitesinden bir grup araştırmacıysa insanların neden bu şekilde düşündüğü konusunda önemli bir detayı açığa çıkardı. Üniversitenin doktor adayı Yidan Yin’in açıklamalarına göre yüksek pozisyonlardaki insanlar, düşük pozisyondakilere göre daha çok seçeneğe sahipler. Bunun, gücü elinde tutmak anlamına geldiğini belirten Yidan Yin, araştırma sonucunda yüksek pozisyonlardaki insanların, sahip oldukları seçenek sayısını gereğinden fazla genelleştirdiğini de söylüyor. Bu, zengin birinin sahip olduğu seçenekleri ve kaynakları fakir biri için de aynı derecede ulaşılabilir görmesi demek.

Düşünebileceğimiz üzere sahip olunan güç, pozisyon ve imkanlar sebebiyle bu, düz bir motivasyonla atılabilecek bir şey değil. Araştırmacılar, yüksek güç sahibi olmanın dünya görüşünü değiştirdiğini de öne sürdü. Bununla birlikte fakirlik ve işsizlik bir yana kişiye koronavirüs bulaşması bile bir şekilde o kişinin suçu oluyor.

Ya zenginler düşüncelerinde yanılıyorlarsa?

Kişilik ve Sosyal Psikoloji adlı dergide daha önceden yayımlanmış olan bir makalede de bu konuya değinilmişti. Burada yapılan araştırmadaysa zengin kişiye, sınıf farklılığının getirdiği dezavantajların başarı derecesine olan etkisi kanıtlarla sunulmuştu. Bunun karşısında da yanılgılarıyla karşı karşıya gelmiş olan zengin kişi, elindeki başarıyı gerçekten hak edip etmediğini sorgulamaya başlamıştı.

Haberimizin başında empatinin öneminden bahsetmiştik. Yüksek güç sahibi insanlarda bu duygunun oldukça düşük seviyelerde görülmesinin de sebepleri var. Öncelikle arka planı sağlam ve geliri yüksek insanların, diğer insanların aralarında kurduğu duygusal bağ ile kendilerini bağdaştıramıyor olmaları ilk sebebimiz. Bu şekilde kişilerin aralarında oluşturduğu dayanışmadan mahrum kalındığında kişi yalnızlaşıyor ve bu sayede düşüncelerin katılaşması için uygun şartlar sağlanmış oluyor. Buna örnek olarak; iş arkadaşlarıyla iletişim kurmak yerine işe gelip, işini yapıp eve giden bir çalışan yerine işe gelip, işini yapıp evine giden bir patron olarak düşünmemiz, aradaki sınıf farklılığını anlamak adına daha sağlıklı olacaktır.

Özet olarak söylememiz gerekirse, güçlü insanların sahip olduğu güçten ve bulundukları konumdan haberdar olmaları, bunun diğer pozisyonlar karşısındaki durumunu bilmeleri gerekir. Aksi halde sahip oldukları imkanlar, kafalarını karıştıracak ve isteyen herkesin o konuma gelebileceğini düşünmelerine, dolayısyla da yanlış bir düşünce içinde olmalarına sebep olacaktır.