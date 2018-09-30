ABD'li Pew Araştırma Merkezi, bu hafta sonu yayınladığı raporda internet, sosyal medya kullanımı ve cihaz sahipliği konularını ele aldı. Veriler, 2016'dakilere benzer bir şekilde, sahiplik oranının bazı kategorilerde azaldığını ortaya koyuyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yapmış olduğu araştırmanın sonuçları yayınlandı. Ankete katılan genişbant internet hizmetine sahip olan ABD'li yetişkinlerin payı, 2015 yazında yüzde 67 iken 2018'de yüzde 65'e düşmekte. Dizüstü ya da masaüstü bilgisayara sahip olma oranı ise 2016'da yüzde 78 iken bugün yüzde 73 civarlarında.

Cep telefonu konusunda ise pazar, doygunluğa ulaşmış durumda. 19 ila 49 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 99'u bir telefona sahipken, yüzde 97'si bir üniversiteden mezun.

Azalmanın dışında artışa bakacak olursak Pew, giyilebilir cihazların ve dijital asistanların kullanım oranının büyümeye devam ettiğini söylüyor. Şirket, araştırmaya katılan Amerikalıların yüzde 46'sının günlük yaşamında bir dijital asistan ya da Amazon Echo benzeri bir cihaz kullandığını da belirtiyor.

Apple'ın da dikkatinin Apple Watch gibi giyilebilir cihazlara ve diğer servislere kaymasının temel nedenlerinden biri, pazardaki doygunluğu bilmesiyle alakalı. IDC gibi firmalardan gelen veriler Apple'ın yavaşlayan bilgisayar endüstrisi ile hala mücadele edebildiğini gösteriyor olsa da iPhone satışları özellikle son çeyreklerde ciddi azalmalardan muzdarip.