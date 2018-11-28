Yaşadığımız Evler Yangınlara Ne Kadar Dayanıklı?

Kaliforniya'da yaşanan büyük yangın felaketi sonrası uzmanlar binalarımızın yangınlara ne kadar dayanabileceğini tartışıyor.

Kaliforniya’daki yangın şu an tamamen kontrol altına alınmış olsa da, eyaletteki düşük nem ve güçlü rüzgârlar yangının tekrardan alevlenmesine sebep olabilir.

Purdue Üniversitesi doğal felaketler uzmanı, daha iyi yapı malzemeleri ve planlamanın sadece biraz daha iyi bir koruma sağlayabileceğini söylüyor. Ulusal Bilim Vakfı'nın Doğal Tehlikeler Mühendislik Araştırma Altyapısı Ağ Koordinasyon Ofisi direktörü Julio Ramirez “Binaların yangınlara karşı olan savunmasızlığını azaltabilecek iki muhtemel strateji var; daha iyi yapı malzemeleri ve binaların etrafında oluşturulabilecek savunma alanları” diyor ve “fakat hiçbir yapı malzemesi yangın geçirmez değildir” diye ekliyor.

Yangınların en çok zarar verdiği yerler iskeleti ahşaptan olan evler ve yanıcı çatı malzemeleri olan binalar. Ramirez, yangınların etkisini azaltmak için binaların iskeletinde çelikle güçlendirilmiş beton, çatısında ise kil malzemelerin kullanılması gerektiğini söylüyor. Savunma alanları ise bu tarz durumlarda fazladan güvenlik sağlıyor.

Yangın, güçlendirilmiş betona ulaştığında ilk olarak betonu çelikten ayırır ve döker daha sonra çeliği eriterek binanın çökmesine sebep olur.

Eksikliklerine rağmen, güçlendirilmiş betonla birlikte oluşturulacak savunma alanları insanların binadan tahliyesi için zaman kazandırabilir. Ramirez “Yangınların en büyük problemi çok çabuk yayılması” diyor ve ekliyor "Güçlendirilmiş beton ahşaptan pahalı olsa bile bu tarz doğal felaketlerin sık yaşandığı alanlar için en mantıklısı” diyor.