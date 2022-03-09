Yaşlanmanın Etkileri Zaman Yolculuğu Gibi Tersine Çevrildi

ABD'deki Salk Enstitüsü'nden bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeyi başardı. Bir tedavi yöntemine maruz bırakılan farelerin hücreleri gerçek anlamda zaman yolculuğuna çıktı.

Her canlının zamanla yaşlanması, en sonunda canlının yaşlanmadan kaynaklı doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetmesine neden oluyor. Fakat bilim, çok uzun bir zamandan beri yaşlanmayı engelleyecek bir yöntem bulmaya çalışıyor. ABD’deki Salk Enstitüsü’nden bilim insanları ise yeni yayımladıkları çalışmalarıyla tarihte bir ilke imza attı.

Bilim insanları, “Yamanaka faktörleri” olarak bilinen OCT4, SOX2, KLF4 ve MYC genlerini kullanarak farelerin hücrelerinde değişiklik yapmayı başardı. Bu değişiklik sayesinde farelerin hücreleri, olduklarından daha genç duruma geldi. Yani hücreler, zamanda yolculuk yapmışçasına gençleşti.

Bilim dünyası, yaşlanmayı yavaşlatmayı başardı

Çalışma kapsamında bilim insanları, sağlıklı fareler yaşlandıkça üzerlerinde hücresel gençleştirme yaklaşımının varyasyonlarını test etti. 15 aylıktan 22 aylığa kadar olan, ya da insan yaşına çevrildiğinde 50 – 70 yaş aralığında olan farelere düzenli olarak belirli dozda Yamanaka faktörleri verildi. Sonrasında 12 – 22 aylık olan (insan yaşında 35 – 70) farelere ve ardından 25 aylık (80+) bir grup farede sadece bir ay süreyle aynı tedaviyi uygulandı.

Testler sonucunda bilim insanları, tedavi gören hayvanların böbrek ve cilt desenleri gibi dokularda genç fare bireylerine benzemeye başladığını gördü. Bununla birlikte test deneklerinin hücreleri, yaralandıklarında daha hızlı yenileniyordu. Vücutlarının metabolik molekülleri de yaşa bağlı değişiklikler göstermiyordu.

Fakat testler, aynı zamanda bir şeyi daha gösterdi. Yaşlanmayı engellediği görülen bu tedavi yöntemi, yalnızca uzun süreler boyunca düzenli olarak Yamanaka faktörleri enjekte edilen farelerde işe yaradı. 25 aylıktan daha büyük fareler gibi bir ay süreyle tedavi uygulanan farelerde benzer etki görülmedi. Bilim insanları, bu nedenle şimdi ileriye dönük olarak uzun vadeli tedavi planlarının belirli molekülleri nasıl değiştirdiğini analiz edecek.