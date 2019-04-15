Yeni Audi Q3'ün Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Orijinali 2015 yılında Amerika piyasasına sunulan Q3, 2019 model yenilenmiş Audi Q3’ün fiyatı belli oldu. Modelin bu senenin ilerleyen aylarında satışa çıkması planlanıyor.

Audi’nin B segmentinde yer alan küçük sınıf crossover kasa tipli 2019 Audi Q3 modeli, Audi’nin küçük sınıf otomobilleri için doğru yönde atılmış büyük bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Yeni edindiğimiz bilgilere göre, Audi Q3 modelinin fiyatı 35.695 dolardan (207.541 Türk lirası) başlayacak. 995 dolarlık (5.785 Türk lirası) taşıma ücretinin de dâhil olduğu fiyatta, 2018’de sunulan Audi Q3 modeline göre 2.000 dolarlık (11.623 Türk lirası) bir artış olduğunu gözlemliyoruz.

Crossover kasa tipli model, Quattro ve S Line Quattro model seçenekleriyle sunulacak. S Line modeli, kendine özel ön ve arka tampon tasarımı, kapı çıtaları, 19 inçlik lastikleri ve armasıyla öne çıkacak ve modelde ayrıca 20 inçlik yaz lastiği seçeneği bulunacak. Ancak S Line’ı tercih edecek müşterilerin ekstra 1.300 dolar (7.554 Türk lirası) gibi bir meblağ ödemesi gerekecek.

Modelde bu paketlerin yanında ayrıca, özellikleri ve sundukları konfor paketten pakete değişen Premium, Premium Plus ve Prestige adlı üç ayrı donanım paketi seçeneği bulunuyor. Yalnızca S Line modellerde mevcut olan Prestige donanım paketinin fiyatı, 43.895 dolara (255.073 Türk lirası) kadar çıkıyor. BMW X1, Volvo XC40, Cadillac XT4 ve Mercedes GLA modelleriyle benzerlik gösteren Q3, fiyat skalasında bu modellerle başa baş gidiyor.

Otomobilde elektrikli motorun yanı sıra 2,0 litre hacimli, 4 silindirli, içten yanmalı motor görev yapıyor. Diğer modellerle karşılaştırıldığında, Q3 modelinde bulunan 2,0 litre hacimli, 4 silindirli motor, modelin sunduğu tek motor seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Q3’ün motoru 228 beygir gücüne sahip. Bunun yanı sıra Audi, modelin 0-100 km/sa hıza yalnızca 7 saniyede ulaştığını iddia ediyor.