Yeni Citroen C5 Aircross SUV da üretim hattına çıkıyor. 3 Aralık'tan itibaren sipariş edilebilecek olan aracın fiyatı ve özellikleri açıklandı.

Aralık ayı başında siparişe açılacak olan Citroen C5 Aircross SUV, Fransız otomotiv devinin bir sonraki amiral gemisi olacak. Fiyatı ise 23,225 Eurodan başlayacak araçların teslimi ise ancak şubat ayında başlayacak.

Üç farklı yükseklik seviyesine sahip olacak olan Aircross TomTom navigasyon sistemine, Apple CarPlay ve Android Auto'ya sahip olacak. Geri görüş kamerası, 12.3 inçlik gösterge paneli, yol kamerası ve kablosuz şarj özelliği de araca dahil edilecek.

Güvenlik açısından da özenle hazırlanmış olan araçta aktif güvenlik freni, şeritten ayrılma uyarı sistemi, kör nokta ekranı gibi özellikler mevcut. Citroen'in Otoban Sürüş Yardımı dediği ikinci seviye otonom sürüş sistemi de araçlarda bulunacak.

Aracın dış kaplaması için farklı tavan renkleriyle kombine edilebilen yedi farklı renk seçeneği var, bu da aracın toplamda otuz farklı şekilde boyanabilmesini sağlıyor.

Onaylanmış olan iki benzinli ve iki dizel araç var, ancak hibrit modellerin de geleceği söyleniyor. Benzinli araçlar 128 bhp PureTech 130 üç silindirli motorlara sahip. Bu motorda 6 vites bulunuyor. 178 bhp PureTech 180 dört silindirli motor ise sekiz vitese sahip. Doğrudan elektrikle çalışan, 300 bhplik model ise ancak 202'de gelecek.

360 derece görüş açısı sağlayan tasarım aracın havadar olmasını ve şık görünmesini sağlamış. SUV'ların alışıldık iriliğine rağmen Citroen sert ancak zarif bir araç yapmayı başarmış. Aracın boyutları ise 4500 mm x 1840 mm x 1670 mm.

C4 Cactus'un tasarım tarzının bu araçta da kullanıldığını görüyoruz. Konu hakkında açıklama yapan Citroen'den Alexandre Malval da bunu onaylıyor. Bu tasarımı kollanabilecekleri pek çok yer olduğunu söyleyen Malval, tasarımın DS ve Peugeot ile ayrıldıkları nokta olduğunu belirtiyor. (Peugeot ve DS, Citroen'in kardeş firmaları).

Airbump tasarımını da geliştirdiklerini söyleyen Malval, SUV pazarı hakkındaki soruya da pazarın büyüyeceğine inandıklarını söyleyerek cevap verdi.