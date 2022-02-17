Cumhurbaşkanı'ndan Belediyelere Su Tarifesi Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere yönelik yaptığı çağrıda su tarifelerinde en az KDV'de yapılan indirim kadar ek indirim yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, kendi belediyelerinin en az %7 indirim yapacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda marketlerin ardından belediyelere yönelik KDV kadar indirim çağrısında bulundu. Erdoğan, açıklamasında “Belediye Başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkımızda bulunmalıdır.” ifadesini kullandı.

Kendi partisinin yönettiği belediyelere seslenen Erdoğan, açıklamasının devamında “AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.” şeklinde konuştu. Ardından ekonominin durumu hakkında bazı yorumlarda bulundu.

"Bugün yaşanan sıkıntılar gelip geçici"

Ekonomide oynanan oyunların farkında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Sıkıntılarımız var ama sahip olduğumuz avantajlar çok daha fazla ve kıymetli.” dedi ve sözlerine “Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde devam etti.

Muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, “Tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Biz de diyoruz ki; eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz. Bugün yaşanan sıkıntılar gelip geçici.” ifadelerini kullandı.