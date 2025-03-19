İngiltere merkezli olan 'Perseus'un ilk elektrikli otomobili bir SUV olacak ve şirketin arkasındaki isimler alanında oldukça uzman.

Çinli otomobil üreticilerin giderek arttığı elektrikli otomobil sektörüne İngiliz firma Perseus da katılacağını açıkladı.

2027'de piyasaya sürülecek ilk modeliyle adından söz ettirmeye hazırlanan marka, kompakt bir SUV ile elektrikli otomobil sektörüne adımını atacak.

Perseus'un arkasında uzman bir ekip var

Bu yeni girişimi diğerlerinden ayıran en büyük fark, arkasındaki güçlü ekip. Eski Bentley ve Lotus çalışanlarından oluşan bir mühendislik kadrosuna sahip olan Perseus, platform desteği için ise adı açıklanmayan ancak büyük bir Avrupalı üreticiyle iş birliği yapıyor.

Henüz yalnızca karartılmış bir görselle ipuçları verilen şirketin ilk SUV'si, performans ve teknoloji odaklı bir yaklaşımı benimseyecek. Tasarım ve mühendislik sürecinde İtalyan bir ekip yer alırken, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yapay zekâ destekli insan-makine arayüzü (HMI) ve yazılım sistemleri için de dünya çapında uzmanlarla çalışılacak.

Elektrikli otomobil sektöründeki rekabet giderek kızışırken, Perseus’un yenilikçi teknolojisi ve mühendislik gücüyle nasıl bir fark yaratacağını görmek için şimdilik 2027’yi beklememiz gerekecek.