"Yeni Facebook kuralı başlıyor" temalı bir paylaşım, Facebook'un artık silinen eski mesajlar dahil tüm gönderileri herkese açık hale getirdiğini ve bu paylaşımların kullanıcıların aleyhinde olabileceğini iddia ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi paylaşımın gerçekle yakından uzaktan bir ilgisi bulunmuyor.

Facebook’un mesajlar dahil tüm kullanıcı verilerini herkese açık hale getirdiği, mesajları ya da paylaşılan gönderileri kullanıcıların aleyhinde kullanacağı dedikoduları Facebook, “Facebook” oldu olalı devam ediyor ve bugünlerde yeni bir gönderi daha Facebook kullanıcıları arasında viral olmuş durumda.

“İznim yoktur. Gerekirse yasal haklarımı kullanırım” başlıklı yazıda “yeni Facebook kuralı”nın başlayacağı, fotoğraflarınızın hakkınızda açılan davalarda kullanılabileceği, paylaşılan gönderilerin silinen mesajlar da dahil olmak üzere artık herkese açık olduğu, bu nedenle de herkesin Facebook hesabında söz konusu metni paylaşması gerektiği belirtiliyor.

“Yeni Facebook Kuralı”nın yürürlüğe girdiğini iddia eden paylaşım

Tahmin edebileceğiniz gibi bu gönderinin gerçek ile yakından uzaktan bir ilişkisi bulunmuyor. Aslına bakacak olursak “yeni Facebook kuralı” ifadesi bile tek başına bu metnin sahte olduğunu anlamaya yetiyor. Metin baştan aşağı imla, yazım ve mantık hatası içerdiğinden bölümlerini tek tek inceleyip “bu doğru değil” demeye gerek yok. Zira daha önce bu tarz pek çok viral içerik görmüştük ve önümüzdeki dönemde de yenilerinin ortaya çıkması çok da sürpriz olmayacak.

Her şeyden önce; bir çevrimiçi platforma üye olduğunuzda, söz konusu platformun size sunmuş olduğu hüküm ve koşulları, buna ek olarak da gizlilik ilkelerini kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısı ile platformun hüküm ve koşullar sözleşmesini kabul edip, profilinizde “İznim Yoktur” yazmanızın yasalar karşısında bir geçerliliği bulunmuyor. Bununla birlikte; kullandığınız bir uygulamanın ya da servisin hangi bilgilerinize eriştiğini öğrenmek istiyorsanız, ilgili uygulamanın gizlilik ilkeleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yalnızca bir gün önce Instagram’da da “Yeni İletişim Kuralları” paylaşımı viral olmuştu. Söz konusu iddialara göre tüm dünyada yeni iletişim kuralları yürürlüğe girdi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetleri WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmaların kaydedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu paylaşım da kullanıcıların platformlara güvenini sarsmayı amaçlayan bir hurafeden ibaret.