WhatsApp'ın yeni açıklamasından sonra adeta çarşı pazarın karıştığı sosyal medyada, şimdi de yeni iletişim kurallarının yürürlüğe gireceği iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medya artık dünyanın en büyük iletişim alanlarından biri olarak göze çarpıyor. Pek çok farklı platform, birbirinden farklı bilgileri takip ediyor. Bu alanda pek çok kişinin ve kurumun kaygıları olduğu da bir gerçek.

Son günlerde viral olan yeni bir gönderiye göre tüm dünyada yeni iletişim kuralları yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımlarda da pek çok ülke hükümetinin büyük platformlarda bilgi kaydı için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bahsi geçen metin şu şekilde:

"Biliyor muydunuz; Yarından itibaren tüm dünyada yeni iletişim kuralları yürürlüğe girecek. Tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetleri WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmaların kaydedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardılar. Tüm telefon görüşmeleri ve WhatsApp üzerindeki tüm mesajlar ve aramalar kaydedilecek. Twitter denetlenecek. *BREZİLYA’DA YARGITAY DENETLEMEYE İZİN VERDİ* Facebook kontrol edilecek. Tüm medya ve sosyal forumlar izlenecek. Lütfen konu ile ilgili bilgisi olmayan kişileri bilgilendirin. Tüm cihazlar, Federal hükümetin ve dünyanın diğer ülkelerinin hükümetlerinin ilgili sistemleri ile bağlantılı olacaktır. BU HAREKET, ORGANİZE SUÇ VE TERÖRİZMİ TAKİP AMAÇLIDIR. Hükümetlere, yasalara ve ahlaka aykırı mesajlar veya gereksiz bilgiler göndermemeye özen gösterin. Önemli bilgileri paylaşmayın, arkadaşlarınıza ve ailenize karşı duyarlı olun. Çocuklarınızı bilgilendirin ve çok dikkatli olun. Bu mesajı bugün paylaşmanız çok önemlidir. Çünkü yarından başlayarak dünyadaki tüm ülkelerde bir başka izleme formatı var olacak. Şaşırtıcı ama gerçek. Bugün bu bilgiyi tüm sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderin. Yazdığınız ya da konuştuğunuz her şey aleyhinize kullanılabilir ve bu kesinlikle şaka değil! Acil olarak paylaşın! Ama bu sizi demokratik mücadeleden ve insani ilişkilerden vazgeçirmemeli! Teslim olunmamalı! ABD ve diğer emperyalistler dünyamıza asla hükümdar olmamalı! Buna insanlık olarak izin vermemeli ve direnmeliyiz. Dünyayı onların açık hava hapishanesine çevirttirmemeliyiz. İnsanlık onuru onların esiri olamaz.!"

Geçmiş günlerde buna benzer bir başka mesaj daha viral olmuştu. O mesajda da "BuAksam TBMM Alel acele kabul edilip Resmi Gazete yayimlanan Kanuna gore , ( 16 Aralık 2018 ) Yarìndan itibaren Turkiyeninde Ûyesi oldugu TDÜ ile AB ce . Telefon Konusmanz Ve TÛM Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Hertürlű ; Konusmalar ve Paylasımlar Resmi olarak ! Kaydedilecektir Dikkat edin Sikinti yasamayin Cevrenizi bilgilendirmek Size kaliyor" (yazı tamamen alıntıdır) ifadesi kullanılmıştı.

2013'ten beri bir bitmedi

Aslında bu haberin başlığını "Yıllık Dünya Hükümetleri Sosyal Medyayı İzlemek Üzere Anlaştı Şenlikleri Başladı" şeklinde de verebilirdik. Zira bu söylenti, 2013 yılından bu yana her fırsatta bir şekilde hortlamayı başarıyor. Hindistan, ABD, Singapur, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkelerde mesajın farklı versiyonları dolaşıyor. Tam çeviremediklerinden dolayı arada Federal Hükümet gibi ifadeler de göze çarpıyor.

İkinci iddia ise herhalde "Nasılsa kimse açıp bakmaz" diye düşünülerek, muhtemelen Türkçe düşmanı biri tarafından Resmi Gazete kaynak gösterilerek piyasaya salınmış durumda. İnternetten erişebildiğimiz Resmi Gazete'de inceleme yaptığımızda ise ne 16 Aralık 2018 tarihli resmi gazete böyle bir kanun ya da madde var, ne de 15 Aralık 2018 tarihli resmi gazetede.

Devletlerin, gizli servislerin ya da sosyal medya platformlarının kullanıcıları dinlediği uzun zamandır iddia ediliyor. Bu konuda tartışmalar devam ederken, sosyal medya platformları iddiaları reddetmeye devam ediyor.