Assassin's Creed Odyssey'e 50 Seviye Üstü Ustalık Geliyor

Gelecek hafta yeni bir DLC paketi alacak olan Assassin's Creed Odyssey, 50 seviye üstü ustalık seviyesine kavuşacak. Ayrıca birkaç yeni eklenti ve hata düzeltmesi de bulunuyor.

Assassin's Creed Odyssey, yeni bir güncelleme alıyor. Gelecek hafta yayınlanacak ilk DLC bölümü ile birlikte oyuna 50 level üstü ustalık seviyesi ekleniyor. Söz konusu güncelleme ile birlikte 50 seviyeden sonra da kazanılan yetenek bonuslarını harcamak mümkün oluyor. Güncellemenin ardından oyuncuların karşılaşacağı ekran şu şekilde olacak:

Güncelleme ile birlikte oyunda bulunan mistik yaratıklara hızlı bir şekilde gitmek mümkün oluyor. Ayrıca oyunun PC sürümüne Alexios ve Kassandra’nın yürüyüş hızlarını ayarlayabilme seçeneği geliyor. Yeni güncelleme paketi ile birlikte Assassin's Creed Odyssey’e gelecek diğer değişikliklerin listesi şu şekilde: