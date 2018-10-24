Yeni Havalimanı'nın Enerji İhtiyacını Atıklar Karşılayacak

29 Ekim'de gerçekleşecek olan açılışına doğru adım adım ilerlediğimiz yeni havalimanı ile ilgili son bilgiler de elimize ulaşmaya başladı.

Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk uçuşu 31 Ekim'de gerçekleştirilecek. Daha önce bünyesinde birçok farklı inovasyon barındıracağı açıklanan havalimanının ısı ve enerji ihtiyacıyla ilgili de güzel haberler geldi.

6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda konuşan İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi atık tesislerinin, İstanbul Yeni Havalimanı'nın enerji ihtiyacının %40'ını, ısı ihtiyacının ise tamamını karşılayacağını belirtti.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'un 15 milyonu aşan nüfusunun 2023'te 16 milyon 310 bin olmasını bekliyoruz. Bu artış şehir içi hareketlilik talebini de üç kat artıracak. İBB olarak şehrin karbon emisyon düzeyini 2030’da yüzde 32 düşürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda mevcut 355,45 km’lik metro hattını 2019 sonrasında 1.100 km’ye, 120 km’lik bisiklet yolunu da 2023’te 1.050 km’ye ulaştırmış olacağız."