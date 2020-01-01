Yeni iOS 13 Özelliği Bazı Geliştiricilerin Tadını Kaçırdı

İnternetin ve sosyal medyanın tek başına koca bir sektör haline gelmesiyle beraber internetteki gizliliğimizle ilgili endişelerimiz, gerçek hayattaki gizlilik endişelerimize sarktı. Apple ise kullanıcılarının bu konudaki endişelerine iOS 13’te bir nebze son vermeye çalıştı.

Apple, iOS 13 işletim sistemini geçtiğimiz senenin eylül ayında kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Yeni işletim sisteminin iPhone kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerden bir tanesi de belli uygulamaların, kullanıcıların konumunu son üç gün içerisinde kaç kere takip ettiğini gösteren bir bildirimdi.

Örneğin bir iPhone kullanıcısı, “Google Haritalar, geçtiğimiz üç günde arka planda çalışırken 120 kez konumunuzu kullandı. Arka planda konumun kullanılmasına izin vermeye devam etmek istiyor musunuz?” uyarısı alabiliyordu.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre on milyonlarca iPhone kullanıcısı, uygulamaların arka planda konumlarını takip etmesine izin vermeyi kesti. Sitede yer alan habere göre arka planda çalışan konum takibi “Yakınlık takipli reklamlarda kullanılan konum bilgisinin kalitesini ve doğruluğunu onaylıyor”

Bazı uygulamalar sürekli olarak kullanıcının konumunu takip ediyor

iOS 13’te yer alan bu özellik, iOS kullanıcılarının konumunu bilmeye dayanan uygulamalar geliştiren bazı geliştiricileri bir hayli üzdü. Bu geliştiricilerden yedi tanesi ağustos ayında Apple CEO’su Tim Cook’a toplu bir şekilde e posta gönderdiler ve iOS 13 ile birlikte gelen özelliğin, uygulamalarının aldığı indirme sayısını sınırlandırdığından şikâyetçi oldular.

Geliştiricilerinin şikâyette bulunduğu uygulamalardan bir tanesi Life360 isimli uygulamaydı. Bu uygulama, ambulans çağırılması gibi durumlarda aile üyelerinin birbirilerinin konumunu takip etmesine izin veriyordu. Diğer uygulama ise Tile'dı. Bu uygulama, kullanıcıların anahtarlarını, elektronik cihazlarını ve diğer taşınabilir eşyalarını bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştı.

Apple’ın kendisinin de tıpkı bu uygulamalar gibi kullanıcılarını sürekli olarak takip eden bir uygulaması bulunuyor: Find My. Ancak şirketin kendi uygulamasına biraz torpil yaptığını da söylemek gerekiyor. Apple, kendi uygulaması için diğer uygulamalara yaptığı gibi kullanıcılara bildirim göndermiyor.

Life360’ın CEO’su ve kurucusu Chris Hulls, Apple’ın aldığı bu önlemler karşısında şirkete kızgın olmadığını ya da Apple’ın kendi takip uygulaması için bunu yapmadığını düşünüyor. Hulls, yaptığı açıklamada “Bazen aldıkları aksiyonların beklenmedik sonuçları olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Apple sözcüsü ise yaptığı açıklamada bu tür uygulamaların topladığı kullanıcı bilgilerinin reklamcılara, tüketici trendlerini çözmeye çalışan yatırım fonlarına satıldığını söyledi.

Bazı iPhone kullanıcıları ise bu bildirimin, konuma izin verilen uygulamalar için bile sürekli olarak çıkmasından şikâyetçi. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.