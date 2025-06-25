iPhone kullanıcılarının eski cihazlarıyla ne yaptığına dair CIRP tarafından yapılan araştırmada dikkat çekici veriler ortaya kondu. Yeni model iPhone alan kullanıcıların eski telefonlarını satma, takas etme ya da saklama tercihleri araştırma ile analiz edildi. Ortaya çıkan sonuçlarda ise operatörlerin sunduğu takas kampanyalarının payı büyük.

Yeni yapılan bir araştırma, iPhone kullanıcılarının eski cihazlarına ne yaptığını ortaya koydu. Görünüşe göre birçok kullanıcı, artık eski telefonunu çekmeceye kaldırmak yerine satarak ya da takas ederek değerlendirmeyi tercih ediyor.

Yeni iPhone’lar piyasaya çıktıkça, kullanıcıların eski telefonlara bakış açısı da değişmeye başladı. Araştırmayı gerçekleştiren CIRP’nin verilerine göre, son bir yıl içinde iPhone alanların %49’u eski cihazını ya satarak ya da takas ederek değerlendirdi. 2020’de bu oran %43’tü, yani eski telefonları elden çıkarma eğilimi giderek artıyor.

Eski iPhone’lar çekmecede unutulmuyor

Bu değişimde operatörlerin sunduğu takas kampanyalarının payı büyük. Eski telefonunu verip yeni modele geçmek artık daha cazip hale geliyor. Ayrıca ikinci el satış platformlarının yaygınlaşması da kullanıcıların eski cihazlarından kolayca gelir elde etmesini sağlıyor.

Öte yandan, kullanıcıların %37’si eski telefonlarını yedek cihaz olarak tutmayı ya da bir yakınlarına vermeyi tercih etti. 2020’de bu oran %44’tü. Kayıp, hırsızlık ya da hasar nedeniyle kullanılamayan cihaz oranı ise %14 ile sabit kaldı.

Artık eski iPhone’lar çekmecede unutulmuyor. Kullanıcılar, ellerindeki cihazları ikinci el pazarında değerlendirerek yeni modele geçişi biraz daha ekonomik hale getirmeyi tercih ediyor.