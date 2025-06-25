iPhone 17 Pro'nun yenilenen tasarımı bir kez daha sızdırıldı. Paylaşılan görseller, telefonun arka tarafındaki kamera kısmının yeni görünümünü net bir şekilde gösteriyor.

Apple, yeni telefonları olacak iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazlar, eylül ayında gerçekleştirilecek bir etkinlikle resmen bizlerle buluşacak. Bu seneki iPhone’larda büyük değişiklikler bekliyoruz. Örneğin Plus model gidecek, yerine “Air” gelecek. Ayrıca Pro modellerin tasarımı da yenilenecek.

iPhone 17 Pro’nun yenilenen tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Sızıntılarıyla bilinen Majin Bu, cihazın yeni tasarımına net bir bakış atmamızı sağlayan görseller paylaştı.

iPhone 17 Pro tasarımı böyle olacak

Majin Bu’nun paylaştığı görseller muhtemelen iPhone 17 Pro’nun bir maketini içeriyor. Siyah renkli olduğu görülebilen görsellere baktığımızda arka taraftaki tasarım değişikliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Telefon, arkasında Google Pixel modellerini andıran bir görünüm kazanacak. Önde ise pek bir yenilik görmeyeceğiz.

Arkada, kamera adasının üst kısmı soldan sağa tamamen kaplayan dikdörtgen bir hâle gelmesini bekliyoruz. 3’lü kamera kurulumu üçgen şeklinde en solda olacakken LİDAR sensörü ve flaş en sağa kaydırılacak. Apple’ın neden böyle bir tasarım değişikliğine gittiği konusunda bir bilgi yok. Daha dengeli bir görünüm sağlamak istiyor olabilir. Ne kadar beğenileceği de merak konusu. Yeni tasarım sızdığından beri eleştirenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

Telefonun kesin tasarımını görmek için birkaç ay daha beklememiz gerekecek. Eylülde her şeyi öğrenmiş olacağız. Bu sırada iPhone 17 Pro hakkında bugüne kadar sızan her şeyi içeren içeriğimize göz atabilirsiniz.