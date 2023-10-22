Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, bu ay sonunda yeni Mac serisi bilgisayarlarını tanıtabilir. Güncellenmiş iMac modelinin yanında, birden fazla MacBook Pro tanıtılabilir.

Teknoloji devi Apple'ın 2021 yılında tanıttığı iMac modellerinin yenileri, bu ay sonunda duyurulabilir. Blomberg'ün Power On bültenine konuşan Apple analisti Mark Gurman, bu ay sonunda yeni Mac bilgisayarlarla tanışabileceğimizi belirtti.

Apple'ın en son tanıttığı iMac'ler, M1 işlemciye sahip ve bu işlemci, en son tanıttığı M2 Pro ve M2 Max işlemcilere göre biraz eski. Şirketin hâlihazırda iPad Pro ve MacBook Pro'larında kullandığı M2 serisi işlemcisini yeni iMac'lerinde kullanması bekleniyor.

Şirket, sadece iMac değil, aynı zamanda yeni MacBook Pro'larla karşımıza gelebilir.

Aynı zamanda birden fazla MacBook Pro duyurmaya hazırlanan şirketin bir sonraki M3 işlemcisini de duyurmaya hazırlandığı düşünülüyor. Zira Apple'ın M serisi işlemcisi, kendi cihazlarında yüksek performans sunuyor.

Ocak ayında duyurduğu M2 işlemcisini 14 ve 16 inç MacBook Pro'larda kullanmasının ardından şirketin yeni MacBook Pro'larda M3 işlemcisini kullanması, pek de şaşırtıcı olmayacak.

Yeni iMac'ler, şirketin ekim ayında yaptığı ikinci ürün lansmanında tanıtılacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Apple, USB-C girişli bütçe dostu Apple Pencil'ı duyurmuştu. Yeni Apple Pencil, kasım ayının başlarında satışa çıkacak.