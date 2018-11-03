Yeni Nesil iPad Pro, Eski Modelleriyle Karşı Karşıya

Apple'ın Salı günü Brooklyn'de yaptığı özel bir etkinlikte yeni iPad cihazları tanıtıldı.

Apple, Salı günü Brooklyn’de düzenlediği özel etkinliğinde 2 yeni MAC modeli ve Face ID, USB-C ve daha fazlasını barındıran iPad modellerini tanıttı.

Ekran

Etkinliğin en büyük olayı retina ekran. Renk doğruluğu ve ProMotion özellikleri geçen sene duyurulan iPad Pro modelleriyle aynı.

iPad ve iPad mini 4’e gelecek olursak, ikisi de 120 Hz’lik dokunmatik yenileme özelliğine sahip değil. Apple’ın sattığı 5 iPad modeline bakacak olursak en yüksek PPI değerine iPad mini 4 sahip. iPad mini 4, 7.9 inç, 326 PPI ve 2048x1536’lık bir çözünürlüğe sahip. Diğer iPad modelleri ise 226 PPI.

İşte şu an satışta olan iPad’lerin özellikleri:

10.5 İnç’lik iPad Pro (2017)

10.5 inç retina ekran

2224x1668 çözünürlük (264 PPI)

ProMotion, True Colour ve Geniş Renkli Ekran

11 & 12.9 İnç’lik iPad Pro (2018)

İki modelde de Liquid Retina ekran

11 inç’lik modelde 2388x1668 çözünürlük (264 PPI)

12 inç’lik modelde 2732x2048 çözünürlük (264 PPI)

ProMotion, True Colour ve Geniş Renkli Ekran

iPad

9.7 inç retina ekran

2048x1536 çözünürlük (264 PPI)

Satış fiyatı 329$, eğitim özel fiyatlandırması 309$

iPad mini 4

7.9 inç retina ekran

2048x2536 çözünürlük

Geniş ekran özelliği sadece iPad Pro modelleri için olacak. Apple geniş ekran özelliğinin %25 daha fazla renk canlılığı sağladığını söylüyor. Yani fotoğrafçılıkla uğraşanlar için iPad Pro modelleri doğru seçim olabilir.

Apple Pencil

Apple Pencil'ın en kötü yanı, eski nesil Apple Pencil'ların yeni iPad modellerinde kullanılamaması. Aynı zamanda 12.9 inç’lik iPad Pro ile birlikte tanıtılan yeni kalem de sadece o cihazda kullanılabilecek.

Ayrıca yeni Apple Pencil, şarj konusunda da eski modele göre daha farklı. Eski modellerde şarja takarken yanlış bir hareketle kırılma ihtimali vardı. Yeni modelde ise yapılan manyetik alan değişikliğiyle bu ortadan kaldırıldı.

Yeni kalemdeki bir diğer yeni özellik ise çift dokunuşla fırça ucunu değiştirme veya silgi boyutunu değiştirme. Ayrıca bunlar daha sonra özelleştirilerek değiştirilebiliyor.

CPU, GPU ve Diğer Teknik Özellikler

Apple yeni iPad Pro’larda bulunan sistem özelliklerine çok güveniyor. Hatta belli oyunlarda Xbox One S seviyesinde grafiklerine sahip olabileceğini bile söylüyor. İşte yeni modellerde bulunan işlemciler:

10 inç iPad Pro – A10X Fusion

11 & 12.9 inç iPad Pro – A12X ile birlikte Neural Engine

iPad – A10 Fusion

iPad mini 4 – A8

Kamera ve Ses

2017 ve 2018 iPad Pro’ların kameralarında f/1.8 diyafram değerine sahip, 12 MP’lik lensler var.

(Mavi yıldızlar 2017 ve 2018 Pro modellerin kıyaslamasını yapıyor.)

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