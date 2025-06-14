Ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre Microsoft çok yakında, ülkemizde de oldukça popüler olan Xbox Game Pass hizmetini zamlamayı planlıyor.

Microsoft son zamanlarda Xbox tarafında fiyatları bir bir artırmaya başladı. Önce konsol fiyatları yükseldi, ardından oyunlar 80 dolara çıktı. Şimdi de görünüşe göre şirket için sırada Xbox Game Pass var.

Geçen yıl birçok teknoloji şirketi gibi Microsoft da fiyat artışlarını ekonomik sıkıntılara, vergilere ve enflasyona bağlamıştı. Peşi sıra bu yıl gelen zamlar oyuncuları üzmüş olsa da asıl önemli olan şey oyunlara çok daha rahat erişmemizi sağlayan Xbox Game Pass elbette.

Gelişmeyi bir kullanıcı xCloud sitesinde keşfetti

Yakın zamanda bir kullanıcı, Xbox Cloud Gaming sisteminde “SubscriptionPriceIncrease” (Abonelik Fiyat Artışı) adlı yeni bir uyarı fark etti. Bu da bize Game Pass fiyatında yakın zamanda bir artış olabileceğini düşündürüyor.

Şu anda Xbox Cloud Gaming, her ne kadar ülkemizde kullanılamasa da Game Pass Ultimate’a dâhil ve ayda 19,99 dolara sunuluyor. Bu sayede yüzlerce oyunu Microsoft’un sunucuları üzerinden de oynayabiliyorsunuz.

Microsoft elbette sadece zam yapıp geçmeyecek gibi. Şirket yeni nesil bulut sunucuları üzerinde çalışıyorlar ve bu sistemler daha hızlı, daha kaliteli ve daha yüksek çözünürlüklü olacak. Ayrıca yalnızca bulut üzerinden sunulan yeni bir abonelik paketi de gündemde. Yani klasik Game Pass'ten farklı, sadece internetten oyun oynama imkânı sunan bir model gelebilir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Peki siz Xbox Game Pass'in ülkemizdeki fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.