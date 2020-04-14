Nintendo Switch 10.0.0 Güncellemesi Yayınlandı

Nintendo Switch kullanıcılarının uzun zamandır şikayet ettiği bir sorunu düzelten 10.0.0 sürümü nihayet yayınlandı. Switch kullanıcıları, güncelleme ile birlikte cihazın dahili depolanmasında yer alan oyunları SD karta taşıyabilecek.

Japon video oyun devi Nintendo tarafından Mart 2017’de piyasaya sürülen sekizinci nesil Nintendo Switch, iki kişinin aynı anda oynayabilmesini sağlayan kumandaları (Joy-Con) ve televizyondan bağımsız olarak her yerde oynanabilme gibi özellikleri ile bir hayli dikkat çekmişti.

İlk ayında neredeyse üç milyon adet satarak Nintendo'nun başlangıçta koyduğu iki milyonluk ilk hedefini aşan Nintendo Switch, 2018 yılının başlarında ise Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en hızlı satan oyun konsolu olmayı başarmıştı.

Nintendo Switch'in 10.0.0 sürümü çok önemli bir eksiği kapıyor

Yeni nesil Switch, tüm bu görkemli satış performansı rağmen, bazı özellikleri ile kullanıcıları rahatsız ediyordu. Bunlardan biri de hiç şüphesiz, dahili depolamasında yer alan oyunları SD karta taşınmasına engel olmasıydı. Nintendo nihayet, bu soruna bir çözüm getirdi.

Switch konsolları için en son yazılım güncellemesi olan 10.0.0 sürümünü yayınlayan Japon şirket, bundan sonra kullanıcıların cihazın dahili depolanmasında yer alan oyunları SD karta taşıyabileceklerini açıkladı.

Yeni güncelleme sayesinde dahili depolama yer alan oyunlar SD karta taşınabilecek

Bilenler olacaktır; her konsolda kişiye özel tek bir eShop hesabı bulunuyor ve tüm oyunlar yalnızca bu hesap üzerinden iniyor. eShop üyeliğinin yalnızca bir cihaza özel olması, indirilen oyunların başka bir Nintendo Switch üzerinden oynanmasına engel oluyordu. SD karta taşıma seçeneği de olmadığı için, tek çare oyunu yeniden indirmekti. 10.0.0 sürümü, kullanıcıları uzun zamandır rahatsız eden bu soruna noktayı koyuyor.

Bunun yanı sıra güncelleme, kullanıcıların profil resimlerinde Animal Crossing: New Horizons oyunu ile ilgili simgeleri kullanmalarına imkan sağlıyor. Eğer bir Nintendo Switch kullanıcısıysanız, güncelleme için ayrı bir işlem yapmanıza gerek yok. Cihazınız yazılım güncellemesini otomatik olarak alacaktır.