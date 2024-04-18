Yenilenen Renault Kangoo, Türkiye pazarına giriş yaptı. Her zamankinden daha modern hâle gelen otomobil, artık elektrikli motor seçeneğine de sahip. Peki yeni Renault Kangoo, tüketicilere neler vadediyor?

Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de çok sevilen hafif ticari otomobili Kangoo'yu yeniledi. Artık elektrikli bir versiyona da sahip olacak otomobil, an itibarıyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Peki yenilenen Renault Kangoo neler sunuyor? Bu aracın Türkiye fiyatı ne durumda? İşte Renault Kangoo ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Yeni Renault Kangoo Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 Blue dCi 115 hp, Dizel (Van) L2 Equilibre, Manuel 915.000 TL 90 kW (120 hp), Elektrikli (Van) Iconic, Otomatik 1.675.000 TL

Karşınızda yeni Renault Kangoo

Yeni Renault Kangoo, markanın artık klasikleşen tasarım diline modern dokunuşlar yapıyor. Bu bağlamda; araçların artık daha kalıplı göründüklerini söylemek mümkün. Ayrıca Renault'un yeni logosu da yeni hafif ticarilerde bizleri karşılıyor.

Yeni Renault Kangoo'nun iç kısmında da modern dokunuşlar görüyoruz. Araçta 10 inç boyutlu, tam dijital gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsolda ise nispeten küçük bir bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşıyoruz. Bu bilgi-eğlence ekranın hemen altında aracın kontrollerini yapabileceğiniz bir dizi buton yer alıyor. Aracın vites topuzu ise oturanların konforunu artıracak gibi görünüyor.

Yeni Renault Kangoo, Türkiye'de iki motor seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki, 115 beygir gücü üreten 1.5 litrelik Blue DCi motor olarak karşımıza çıkacak. Elektrikli versiyonda ise 90 kW gücünde bir elektrik motoru bulunacak. Bu versiyonda bulunan 45 kWh kapasiteli batarya, 285 kilometreye kadar menzil sunacak. 22 kW AC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar iki buçuk saatte şarj olacak.

Şimdilik sadece "Van" türünde ülkemize gelen Renault Kangoo, önümüzdeki dönemlerde "Combi" versiyonu ile de satılacak.