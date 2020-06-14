Spider-Man Oyununun Ekran Görüntüleri Yayınlandı

Bu sene PlayStation 5 ile birlikte çıkacak olan Spider-Man serisinin yeni oyunu Spider-Man: Miles Morales'den yeni ekran görüntüleri geldi. Ayrıca oyunun geliştiricisi Insomniac Games, oyunla alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen PlayStation 5 lansmanında etkinliğin en çok konuşulan oyunlarından biri de yeni Spider-Man oyunu oldu. Etkinlikte yeni bir Spider-Man oyunu beklemeyen hayranlar, Insomniac Games, yeni Spiderman-Man oyunu Spider-Man: Miles Morales'i duyurduğunda, gerçekten büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı.. Bu kadar çabuk bir devam oyunu beklenmediği için bu olay etkinliğe damgasını vurmuş oldu. Ayrıca isimden de anlaşılabileceği üzere yeni oyunda Peter Parker'ın yerini, çizgi romanlarda ve ilk oyunun hikâyesinde de yer alan Miles Morales alıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü de Spider-Man: Miles Morales oyunun yeni ekran görüntüleri Twitter üzerinden paylaşıldı. Bu ortaya çıkan ekran görüntülerinde Miles Morales, Manhattan semalarınla ağlarıyla sallanırken ve ayrıca yeni Spider-Man yeteneklerini sergilerken görüntüleniyor. Ekran görüntülerinde anlaşıldığı üzere, ekstra fiziksel güç, ekstra hız, dayanıklılık ve 'Örümcek' hisleri gibi alışık olduğumuz Spider-Man güçlerinin yanı sıra Miles Morales, 'Bio-elektrik Zehir Patlaması' ve aktif kamuflaj gibi önceki oyunda Peter Parker'ın sahip olmadığı bazı yeni güçlere sahip olacak.

Insomniac Games: Spider-Man: 'Miles Morales genişletme paketi olmayacak.'

Ayrıca yeni Spider-Man oyunuyla ilgili ortaya çıkan oyun içi detayların ve ekran görüntülerinin yanı sıra Insomniac Games, daha önce Sony tarafından duyurulan Spider-Man: Miles Morales'in bir genişletme paketi olacağı yönündeki duyurusunu da düzeltti. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Insomniac Games, oyunun ilk Spider-Man oyunundan bağımsız bir yapım olarak çıkacağını ve Spider-Man: Miles Morales ile ilgili oynanış ve hikâye detaylarının ve teknik açıklamaların ilerleyen günlerde yine kendileri tarafından duyurulacağını belirtti.

Spider-Man: Miles Morales, ilk oyununun bir genişletme paketi olmasa da, yine de Peter Parker'ın bulunduğu evrende geçecek ve ilk oyunun bir 'spin-off' versiyonu şeklinde piyasaya çıkacak. Spider-Man: Miles Morales ile alakalı bilgiler geliştirici firma tarafından açıklandıkça, yeni oyunun nasıl olacağı hakkında daha fazla yorum yapabilme şansımız olacak.