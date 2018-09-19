Trafik cezalarına yeni bir düzenleme getirildi. Bundan böyle aynı anda birden fazla trafik ihlali yapan sürücüler, ihlal sayısı kadar para ödeyecek.

Trafik, can ve mal güvenliğimiz için hepimizce büyük önem taşıyan bir alandır. Bu toplu kullanım alanları, yeni getirilen düzenlemeler ile çok daha güvenli bir hal alacak. Kişileri kurallara uymaya teşvik eden yöntem dahilinde, önemli ve kritik alanlara koyulan trafik denetleme sistemi cihazları, sürücülerin hareketlerini izleyecek ve hata yapan kullanıcılar trafik cezaları ile karşılaşacak.

Bu noktada aynı anda birkaç farklı trafik ihlalinde birden bulunan sürücüler, ihlal sayısı kadar cezaya çarptırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kullanılmaya başlandı. Toplamda 1409 kameradan yardım alınan sistemde; 763 adet Trafik İzleme, 455 adet EDS ve 191 adet Plaka Tanıma Sistemi kullanılacak.

Birkaç günden beri uygulanan sistem, daha şimdiden bir dolu cezanın oluşmasına neden oldu. Trafik ihlali yapan sürücülerin adreslerine postalanmayı bekleyen cezalar ise yakın zamanda sahiplerine ulaştırılacak. Ancak şunu da söylemekte yarar var ki trafikte ceza korkusu ile değil; öncelikli olarak kendimizin, ailemizin ve çevremizdeki sürücülerin güvenliğini düşünerek hareket etmeliyiz.