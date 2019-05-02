Yeni Turistik Doğu Ekspresi’nin Bilet Fiyatları Belli Oldu

29 Mayıs'ta ilk seferini yapacak olan yeni Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahin Turhan'ın yapmış olduğu açıklamalara göre biletler 400 TL civarında olacak.

Doğu Ekspresi'nde yaşanan yoğunluk, yetkililerin dikkatlerini çekmiş ve çalışmalar başlanmıştı. Yeni Doğu Ekspresi seferlerine ait bazı detaylar da ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine 29 Mayıs'ta çıkacağını açıkladı. Saat 20.00'de Ankara Garı'ndan kalkacak olan tren, 27 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak. 120 kişilik olacak olan yeni turistik Doğu Ekspresi'nde tren gidiş sırasında Erzincan ve Erzurum'da, dönüşte ise Sivas ve Bostankaya'da uzun süreli molalar verecek.

Bakan Turan yapmış olduğu açıklamalarda, yeni turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları konusunda da bilgi verdi. Yeni trenin yataklı ve yataksız olmak üzere farklı opsiyonlara sahip olduğunu belirten Turhan, TCDD tarafından fiyatların bu opsiyonlara göre belirlendiğini ifade ederek 'makul sayılabilecek' bir ücret üzerinde durdu. Buna göre yeni turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatı 400 TL dolaylarında olacağını belirten Turhan, bu tutarın bir miktar altı ve üstü olabileceğine dikkat çekti.

Bilindiği üzere Doğu Ekspresi için bilet kolay kolay bulunamıyor. Getirilen bu yeni sefer ile birlikte turistik amaçlı olarak seyehatlerin biraz daha rahatlatılması amaçlanıyor. Doğu ekspresi için bilet almak isterseniz TCDD'nin sitesine ulaşmanız gerekiyor. Buradaki bağlantı yardımıyla ulaşabileceğiniz internet sitesinden, Kalkış noktasını Ankara, Varış noktasını da Kars olarak belirttiğiniz zaman karşınıza Doğu Ekspresi çıkıyor ve 48 TL'den başlayan fiyatlarla bilet alabiliyorsunuz. Eğer örtülü ya da yataklı bir vagon isterseniz ücretler değişiyor. Örtülü kuşet olarak adlandırılan küçük odalarda yolculuk yapmak isterseniz ek olarak 16,50 TL, yataklı vagonlarda ise 140 TL kadar ek ücret ödemeniz gerekmekte.