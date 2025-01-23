Yapılması gerekenleri anlattığınız takdirde işlerinizi sizin yerinize yapabilen yeni yapay zekâ aracı Operator tanıtıldı.

Yapay zekânın sadece sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda sizin yerinize işlerinizi yaptığınızı hayal edin. OpenAI, yeni geliştirdiği Operator adlı yapay zekâ aracıyla tam da bunu mümkün kılmayı hedefliyor.

Operator isimli bu yenilikçi yapay zekâ aracı; web'de gezinebiliyor, araçlarınızı kullanabiliyor ve günlük görevlerinizi yerine getirebiliyor.

Şimdilik yalnızca ABD’deki ChatGPT Pro kullanıcılarının erişimine açık olan Operator, OpenAI’ın “araştırma önizlemesi” aşamasında. Yani teknoloji hâlâ test ediliyor ve kullanıcı geri bildirimlerine göre gelişmeye açık ancak mevcut yetenekleri bile oldukça etkileyici.

Operator neler yapabiliyor?

Operator, OpenAI’ın Computer-Using Agent (CUA) modeliyle destekleniyor. Bu model, GPT-4’ün görme yeteneklerini ve gelişmiş muhakeme becerilerini birleştiriyor. CUA sayesinde Operator, web tarayıcılarıyla "görsel" ve "etkileşimli" bir şekilde çalışabiliyor. Yani bir API entegrasyonu gerekmeksizin web üzerinde fare ve klavye kullanır gibi işlem yapabiliyor.

Eğer Operator bir sonraki adımını belirlemekte zorlanırsa, kontrolü kullanıcısına geri devrediyor. Ayrıca giriş bilgileri, ödeme bilgileri ya da CAPTCHA gibi insan müdahalesi gerektiren durumlarda yardım istemek üzere eğitilmiş durumda.

Gelecekte herkes kullanabilecek

OpenAI’ın vizyonu Operator’ü yalnızca Pro kullanıcılarına değil, gelecekte ChatGPT Plus, Team ve Enterprise üyelerine de sunmak. Nihai hedef ise bu gelişmiş yapay zekâ aracını doğrudan ChatGPT platformuna entegre etmek.

Test kullanıcılarından gelen geri bildirimlerin, Operator’ün doğruluğunu ve güvenliğini artırmada büyük rol oynayacağı belirtiliyor. Şimdilik Operator karmaşık görevlerde -örneğin slayt gösterisi hazırlama ya da takvim yönetimi gibi- zorlanabiliyor ancak bu sınırlamaların, sistemin zamanla gelişimiyle aşılması bekleniyor.

Operator'ü nasıl test ederim?

ChatGPT Pro kullanıcısıysanız ve ABD'de ikamet ediyorsanız Operator’ü denemek için operator.chatgpt.com adresine gidebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken gerçekleştirilmesini istediğiniz görevi tanımlamak. Operator, size zaman kazandırmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için görevi hemen yerine getirmeye başlayacak.

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